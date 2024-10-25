Bucciantini: "Non esiste che la Fiorentina rischi per tirare fumogeni in campo. Atto di stupidità"

C'è gente che vuole distinguersi e separarsi perchè se poi c'è un provvedimento sono tifosi che pagano come quelli che hanno compito il fatto

Marco Bucciantini nel corso del consueto filo diretto a Radio Bruno ha parlato di vari tempi soffermandosi sui fatti accaduti a San Gallo durante il match di Conference League che hanno visto come protagonisti i tifosi della Fiorentina. Queste le sue parole:

"Un dispiacere aver interrotto per due volte la partita e la seconda anche l'arbitro era spazientito. Non deve esistere che la Fiorentina rischi qualcosa, anche a livello sportivo perchè abbiamo veramente rischiato, per l'incontinenza di tirare in campo fumogeni. Che territorio ha marcato questa cosa se non quello della stupidità, distinguiamoci in meglio e diversamente. Dobbiamo essere più civili e non più furbi. In questi giorni ho letto cose brutte sul tifo organizzato."

BOVE CONVINCE TUTTI: IL PARAGONE DI BENEDETTO FERARRA

https://www.labaroviola.com/ferrara-esalta-bove-duttilita-mostruosa-puo-diventare-come-barella-grande-intuizione-di-prade/274020/