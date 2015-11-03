Notizie Marco Bucciantini Fiorentina

Bucciantini: "Kean può essere il centravanti del Mondiale; è uno dei 9 più forti del calcio europeo"
30 marzo 2026 20:12
Bucciantini: "Dopo Cremona la Fiorentina è libera di giocare con i giocatori forti anche la Conference"
19 marzo 2026 18:36
Bucciantini: "La Fiorentina di tre mesi fa col Parma fa avrebbe perso, il Franchi ora non fa paura"
09 marzo 2026 19:32
Bucciantini: "Il Como è una delle migliori 5-6 squadre d'Italia, tatticamente è la partita più difficile"
12 febbraio 2026 21:12
Bucciantini: "Non esiste che la Fiorentina rischi per tirare fumogeni in campo. Atto di stupidità"
25 ottobre 2024 19:34
Bucciantini: "Balotelli come vice Kean? Faceva fatica in Serie B anni fa. Serve attaccante in attività e pronto"
17 ottobre 2024 19:48
Bucciantini: "Di Biraghi posso capire una distrazione, ma il cambio ruolo non può essere un alibi"
27 settembre 2024 22:44
Bucciantini sul mercato: "Gli ultimi arrivati erano esuberi e Palladino poteva averli 10 giorni prima"
05 settembre 2024 19:49
Bucciantini: "La Fiorentina ha preso un impegno dicendo 'grande attaccante'. Serve nome per sognare"
13 giugno 2024 19:51
Bucciantini: "Se si pensa alla storia della Fiorentina la società deve cambiare passo. Che sia punto di partenza"
30 maggio 2024 19:41
Bucciantini: "Questa è la Fiorentina dei 40 punti con 3 titolari in più. In 2 anni di Europa mai stati eliminati"
24 maggio 2024 19:41
Bucciantini: "La Fiorentina di ieri si gioca Coppa Italia e Conference. Se Nico non fosse uscito l'avresti vinta"
11 marzo 2024 19:20
Bucciantini: "Fiorentina non è una squadra da 75 punti, è la realtà. Va fissata un'ambizione sportiva"
22 febbraio 2024 19:43
Bucciantini: "Alla Fiorentina servono giocatori di rendimento per ottenere risultati. Guardate Chala o Barella..."
08 febbraio 2024 20:07
Bucciantini: "Nzola via in prestito e Kean alla Fiorentina sarebbe positivo. Devono ritrovarsi entrambi"
08 gennaio 2024 18:43
Bucciantini promuove Ngonge: "Fiorentina non ha uno così. Se non viene va all'Aston Villa seconda in Premier"
04 gennaio 2024 18:57
Bucciantini: "Arbitro non vedeva l'ora di fischiare la fine. Difficile arbitrare in quello stadio"
11 dicembre 2023 18:45
Bucciantini: "Gol di Nzola può essere l'inizio di qualcosa. Da quel momento ha vinto tutti i duelli"
07 dicembre 2023 19:35
Bucciantini: "Fiorentina nelle ultime 3 partite ha fatto 68 tiri. Un piacere vederla"
04 dicembre 2023 19:31
Bucciantini: "Mancano 2 punti in classifica ma la Fiorentina può lottare per tutto. Le romane stanno dietro"
29 settembre 2023 19:47
Bucciantini: "Ikonè manca a questa Fiorentina. Con l'Atalanta è la partita di Nzola per caratteristiche"
14 settembre 2023 18:50
Bucciantini sicuro: "Beltran forte. Ha fatto 17 gol in 6 mesi al River Plate, tra i migliori club al mondo"
07 settembre 2023 19:56
Bucciantini: "Amrabat difficile da vendere perchè gli manca qualcosa. Nzola? Ora gli viene chiesta qualità"
25 agosto 2023 19:42
Bucciantini: "Uefa non è seria, la Fiorentina dovrebbe mettere una deadline al giorno del ritiro"
06 luglio 2023 19:37
Sentite Bucciantini sul Franchi: "Se Nervi fosse vivo farebbe una pernacchia a chi non vuole rifarlo"
30 giugno 2023 19:43
Bucciantini: "Retegui? Servono garanzie davanti. Berardi il migliore in quel ruolo da anni"
19 giugno 2023 18:48
Bucciantini: "Finale con West Ham potrebbe fare storia della Fiorentina. Jovic o Cabral? Occhio a Kouamè"
02 giugno 2023 18:42
Bucciantini: "Fiorentina in finale con volontà ed idee. Ho visto uno Jovic presente, bravo sull'assist"
19 maggio 2023 19:53
Bucciantini: "Troppa rabbia contro la Fiorentina, non meritava sconfitta. Basilea non ha fatto nulla per vincere"
12 maggio 2023 19:48
Bucciantini: "Fiorentina si è ribellata fino alla fine contro la Salernitana. Igor in crisi da 5 partite"
04 maggio 2023 19:45
Bucciantini: "Può diventare una stagione mitica: la Fiorentina si è resa riconoscibile in Italia ed Europa"
28 aprile 2023 19:42
Bucciantini: "Gli stadi non sono musei ma infrastrutture. Fiorentina non può giocare 2 anni fuori"
30 marzo 2023 19:48
Esclusiva Bucciantini: "Uno tra De Zerbi e Juric per il futuro. Mercato di gennaio buono per giugno"
14 febbraio 2020 17:19
Bucciantini: "Cutrone è più maturo, magari fa più comodo ora ma Vlahovic è un talento assoluto"
22 gennaio 2020 19:33
Bucciantini: "Boateng non può fare la punta in questa squadra. Sabato giocheranno Chiesa e Cutrone"
16 gennaio 2020 20:24
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