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Notizie Marco Bucciantini Fiorentina

Bucciantini: "Kean può essere il centravanti del Mondiale; è uno dei 9 più forti del calcio europeo"

30 marzo 2026 20:12

Bucciantini: "Dopo Cremona la Fiorentina è libera di giocare con i giocatori forti anche la Conference"

19 marzo 2026 18:36

Bucciantini: "La Fiorentina di tre mesi fa col Parma fa avrebbe perso, il Franchi ora non fa paura"

09 marzo 2026 19:32

Bucciantini: "Il Como è una delle migliori 5-6 squadre d'Italia, tatticamente è la partita più difficile"

12 febbraio 2026 21:12

Bucciantini: "Non esiste che la Fiorentina rischi per tirare fumogeni in campo. Atto di stupidità"

25 ottobre 2024 19:34

Bucciantini: "Balotelli come vice Kean? Faceva fatica in Serie B anni fa. Serve attaccante in attività e pronto"

17 ottobre 2024 19:48

Bucciantini: "Di Biraghi posso capire una distrazione, ma il cambio ruolo non può essere un alibi"

27 settembre 2024 22:44

Bucciantini sul mercato: "Gli ultimi arrivati erano esuberi e Palladino poteva averli 10 giorni prima"

05 settembre 2024 19:49

Bucciantini: "La Fiorentina ha preso un impegno dicendo 'grande attaccante'. Serve nome per sognare"

13 giugno 2024 19:51

Bucciantini: "Se si pensa alla storia della Fiorentina la società deve cambiare passo. Che sia punto di partenza"

30 maggio 2024 19:41

Bucciantini: "Questa è la Fiorentina dei 40 punti con 3 titolari in più. In 2 anni di Europa mai stati eliminati"

24 maggio 2024 19:41

Bucciantini: "La Fiorentina di ieri si gioca Coppa Italia e Conference. Se Nico non fosse uscito l'avresti vinta"

11 marzo 2024 19:20

Bucciantini: "Fiorentina non è una squadra da 75 punti, è la realtà. Va fissata un'ambizione sportiva"

22 febbraio 2024 19:43

Bucciantini: "Alla Fiorentina servono giocatori di rendimento per ottenere risultati. Guardate Chala o Barella..."

08 febbraio 2024 20:07

Bucciantini: "Nzola via in prestito e Kean alla Fiorentina sarebbe positivo. Devono ritrovarsi entrambi"

08 gennaio 2024 18:43

Bucciantini promuove Ngonge: "Fiorentina non ha uno così. Se non viene va all'Aston Villa seconda in Premier"

04 gennaio 2024 18:57

Bucciantini: "Arbitro non vedeva l'ora di fischiare la fine. Difficile arbitrare in quello stadio"

11 dicembre 2023 18:45

Bucciantini: "Gol di Nzola può essere l'inizio di qualcosa. Da quel momento ha vinto tutti i duelli"

07 dicembre 2023 19:35

Bucciantini: "Fiorentina nelle ultime 3 partite ha fatto 68 tiri. Un piacere vederla"

04 dicembre 2023 19:31

Bucciantini: "Mancano 2 punti in classifica ma la Fiorentina può lottare per tutto. Le romane stanno dietro"

29 settembre 2023 19:47

Bucciantini: "Ikonè manca a questa Fiorentina. Con l'Atalanta è la partita di Nzola per caratteristiche"

14 settembre 2023 18:50

Bucciantini sicuro: "Beltran forte. Ha fatto 17 gol in 6 mesi al River Plate, tra i migliori club al mondo"

07 settembre 2023 19:56

Bucciantini: "Amrabat difficile da vendere perchè gli manca qualcosa. Nzola? Ora gli viene chiesta qualità"

25 agosto 2023 19:42

Bucciantini: "Uefa non è seria, la Fiorentina dovrebbe mettere una deadline al giorno del ritiro"

06 luglio 2023 19:37

Sentite Bucciantini sul Franchi: "Se Nervi fosse vivo farebbe una pernacchia a chi non vuole rifarlo"

30 giugno 2023 19:43

Bucciantini: "Retegui? Servono garanzie davanti. Berardi il migliore in quel ruolo da anni"

19 giugno 2023 18:48

Bucciantini: "Finale con West Ham potrebbe fare storia della Fiorentina. Jovic o Cabral? Occhio a Kouamè"

02 giugno 2023 18:42

Bucciantini: "Fiorentina in finale con volontà ed idee. Ho visto uno Jovic presente, bravo sull'assist"

19 maggio 2023 19:53

Bucciantini: "Troppa rabbia contro la Fiorentina, non meritava sconfitta. Basilea non ha fatto nulla per vincere"

12 maggio 2023 19:48

Bucciantini: "Fiorentina si è ribellata fino alla fine contro la Salernitana. Igor in crisi da 5 partite"

04 maggio 2023 19:45

Bucciantini: "Può diventare una stagione mitica: la Fiorentina si è resa riconoscibile in Italia ed Europa"

28 aprile 2023 19:42

Bucciantini: "Gli stadi non sono musei ma infrastrutture. Fiorentina non può giocare 2 anni fuori"

30 marzo 2023 19:48

Esclusiva Bucciantini: "Uno tra De Zerbi e Juric per il futuro. Mercato di gennaio buono per giugno"

14 febbraio 2020 17:19

Bucciantini: "Cutrone è più maturo, magari fa più comodo ora ma Vlahovic è un talento assoluto"

22 gennaio 2020 19:33

Bucciantini: "Boateng non può fare la punta in questa squadra. Sabato giocheranno Chiesa e Cutrone"

16 gennaio 2020 20:24

Esclusiva Bucciantini: “Giusto trattenere Chiesa, Castrovilli top, con Commisso si può tornare tra le grandi”

28 novembre 2019 19:10

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