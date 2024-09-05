Bucciantini sul mercato: "Gli ultimi arrivati erano esuberi e Palladino poteva averli 10 giorni prima"

Non mi sbilancio perchè tanti giocatori erano ai margini ma ora possono dimostrare a Firenze. L'acquisto forte è Gudmundsson ed è lui che può spostare molto

Marco Bucciantini ha parlato a Radio Bruno nel consueto filo diretto durante il quale si è soffermato sul calciomercato estivo della Fiorentina. Ecco le sue parole:

"Al mercato do 6, è un mercato che non ci ha spostato; c'è il centravanti, Kean, che si avvicina un po' a quello che può ricordare Vlahovic e quindi a quando c'era una punta. La Fiorentina però ha perso Nico, Bonaventura, Milenkovic insomma tutti giocatori importanti. L'acquisto di Gosens per me è stato il più importante perchè dà un senso ma gli altri sono stati pescati dagli esuberi e quindi Palladino poteva averceli anche 10 giorni prima. Adesso bisogna verificare questi arrivi, con Gosens siamo un già un po' più tranquilli...Continua a sembrare una squadra che secondo me si può schierare a 4 dietro, un 4-4-2 quasi piatto. Adesso hai più giocatori per fare più cose e l'allenatore può cambiare. Le prime 5 partite sono state difficile da vedere perchè avevi avversari battibili ed hai rischiato di uscire dalla Conference League: diciamo che fino adesso siamo sopravvissuti."

LE PAROLE DI RAFFAELE PALLADINO

https://www.labaroviola.com/palladino-il-sogno-e-portare-un-trofeo-a-firenze-non-e-facile-cambiare-sistema-di-gioco-serve-pazienza/267170/