Palladino: "Il sogno è portare un trofeo a Firenze. Non è facile cambiare sistema di gioco, serve pazienza"

Differenza con il Monza? Molte cose sono diverse e la cosa per cui bisogna essere contenti è che è stato fatto un ottimo lavoro prima. Cercheremo di dare il massimo per questa società

Le parole del tecnico della Fiorentina, Raffaele Palladino, che ha rilasciato un'intervista a Dazn dove racconta questi primi mesi in Viola. Queste le sue dichiarazioni:

"Voglio cercare di dare il massimo insieme al mio staff per questa società perchè hanno creduto in me ed in noi e siamo ambiziosi. Ereditiamo una squadra che sa giocare a calcio e stiamo cercando di fare del nostro meglio per regalare delle gioie ai nostri tifosi che se le meritano perchè c'è un pubblico incredibile e lo si è visto in questo primo mese anche al Viola Park. Il sogno sarebbe portare un trofeo a Firenze ma intanto dobbiamo creare un ambiente positivo qui al Viola Park e cercare di mettere un mattoncino alla volta per raggiungere i nostri obiettivi. Vedo che i ragazzi sono molto applicati ed è la cosa che mi ha sorpreso di più perchè non è facile cambiare sistema di gioco e ci vuole del tempo, pazienza, anche degli errori perchè si cresce anche da quelli.

Colpani? Mi auguro che Andrea si ripeta e dia continuità. Può ancora crescere ed essendo un grande ragazzo, un grande professionista ci tiene tanto ed ha voluto fortemente questa maglia. Mi auguro che possa essere il definitivo consacrarsi nella Serie A.

Il futuro della Fiorentina: i giovani? Sorpreso dai tanti giovani che ci sono alla Fiorentina, ce ne sono tanti e dirne uno è riduttivo. Faccio i complimenti al responsabile del settore giovanile. Sono felice che la Fiorentina abbia questo bacino."

DECISIONE A SORPRESA DEL CHELSEA: COLE PALMER NON GIOCHERA' LA CONFERENCE

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