Il Chelsea snobba la Conference League? Il fenomeno Palmer tagliato fuori dalla lista UEFA

La stella del calcio inglese non prenderà parte alla competizione, almeno per la prima parte. Infatti nel mese di febbraio i club potranno di nuovo aggiungere ed escludere i calciatori

Cole Palmer non prenderà parte alle gare di Conference League, almeno nella prima fase della competizione.

Il Chelsea infatti ha deciso di escluderlo dalla lista Uefa e non è l'unico nome a sorpresa che manca. Fuori anche Wesley Fofana e Romeo Lavia.

Ma cosa c'è dietro questa decisione del club londinese? Oltre ai limiti imposti dalla Uefa per le liste, la loro esclusione è dovuta a questioni più di campo.

Il Chelsea avrà un calendario molto impegnativo visto che parteciperà a cinque competizioni e ha così deciso di gestire alcuni dei suoi giocatori, considerando anche la rosa extra large a disposizione di Enzo Maresca. Lo riporta Goal.com

LE PAROLE DI MATIAS MORENO NELLA CONFERENZA STAMPA DI PRESENTAZIONE

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