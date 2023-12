Bucciantini: “Arbitro non vedeva l’ora di fischiare la fine. Difficile arbitrare in quello stadio”

Marco Bucciantini è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno per parlare della situazione in casa Fiorentina. Queste le sue dichiarazioni:

“Il momento? Per come gioca la Fiorentina rimane sempre il dubbio che poteva raccogliere più punti. La Roma era partita molto bene ma perdendo Dybala ha perso luce. La Fiorentina ha giocato un grandissimo secondo tempo ed il gol di Quarta è stato importante. La Fiorentina mi sembra in forma, tantissimi tiri in porta e fa sempre di più delle altre ma questo non vuol dire che devi sempre vincere. La classifica è bella, ci sono dei rimpianti…

Recupero non si è giocato? Non vedeva l’ora di fischiare. E’ difficile arbitrare in uno stadio in cui è nata una magia, un legame forte tra il ‘popolo’ e Mourinho. Sono proprio convinti di andargli dietro. Difficile stare dentro quello stadio.

I migliori? Quarta che va in area convinto di essere importante e va vicino anche all’1-2. Io nelle ultime settimane sto vedendo un affiatamento tra Arthur e Duncan; si stanno trovando bene e mi piace il loro atteggiamento in campo. L’ultima mezz’ora di Nzola è stata bella come con il Parma e per me è stata la sua miglior partita da quando è a Firenze.”

