Tifosi della Roma lobotomizzati da Mourinho, vogliono il rinnovo nonostante il non gioco della squadra

Una delle cose che più è riuscito a fare José Mourinho in questi tre anni è l’aver compattato il popolo giallorosso a suo favore. Come scrive La Gazzetta dello Sport, il tecnico ha il popolo giallorosso dalla sua parte e lo striscione della Sud che ne chiede un contratto a vita è la massima espressione di questo sentimento. Un’idea che si rafforza nei tifosi della Roma di partita in partita. Così, anche dopo l’1-1 contro la Fiorentina in una partita che la squadra giallorossa meritava di perdere, la bilancia pende incredibilmente, nella testa dei tifosi della Roma, a favore dello Special One. Per capirlo basta accendere una delle tante radio che trattano quotidianamente di calcio per capirlo. Anche sui social la stragrande maggioranza dei commenti sono in favore dell’allenatore di Setubal. Il tifo giallorosso ha scelto da che parte stare ed invoca sempre di più il rinnovo.

