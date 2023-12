Anche Massimo Mauro incredulo: “Lukaku ha rischiato di rompere tibia e perone a Kouamè

A Pressing, trasmissione di Italia Uno, hanno commentato il fallo killer di Lukaku nei confronti di Kouamè e punito con un rosso diretto in Roma-Fiorentina, questo il pensiero di Massimo Mauro sull’espulsione, queste le sue parole: “Meno male che ha preso il calzettone, il piede è per terra e quindi fa leva, se lo prende pieno gli saltano tibia e perone. Adesso lo sanno tutti che il piede alto a martello è rosso. Il fallo di Paredes è con il collo del piede, è il classico intervento in cui arrivi tardo e fai fallo, ma non gli farai mai fallo. Quello di Lukaku invece hai tutta la forza del corpo sul piede. Pericolosissimo, completamente sbagliato, un fallo che vedevi 30 anni fa”

LE PAROLE DI VINCENZO ITALIANO A FINE PARTITA