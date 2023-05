Bucciantini: “Fiorentina si è ribellata fino alla fine contro la Salernitana. Igor in crisi da 5 partite”

Marco Bucciantini è intervenuto nel corso del consueto filo diretto di Radio Bruno per parlare della situazione in casa Fiorentina dopo il pareggio di Salerno. Queste le sue parole:

“Problema di ieri? Ieri è stata tutta una squadra un po’ sottotono contro una squadra che in questo momento sta benissimo in campo. La Fiorentina si è ribellata fino alla fine e questo mi è piaciuto.

Igor e Ranieri? Igor è finito in una crisi da 5 partite, questo è un problema. Ranieri si è preso il suo posto e quando ha dovuto giocare si è fatto trovare presente: ha una grande intensità mentale.

Barak e Castrovilli? In quella zona di campo sta bene, sta meglio lì che nel traffico in mezzo al campo. Castrovilli è un giocatore migliorato ed il suo infortunio ha tolto tanto alla Fiorentina. Io vedo più centrocampista Castrovilli rispetto a Barak. Biraghi è l’uomo che mette più cross utili in serie A e Barak è forte di testa: c’è meno spazio e lui fa un po’ fatica ma la sua personalità e fisicità si fa sentire. Non è mica lontano dalla doppia cifra ed i gol quindi li ha fatti, è il terzo marcatore stagionale della Fiorentina.

Cosa serve per il salto di qualità? Questo gruppo ha fatto cose importanti e sta crescendo: secondo me con pochissimi ritocchi questa squadra è competitiva. Se conferma l’Europa conferma anche la sua crescita e può farlo ancora su tre fronti. Solitamente i gruppi che fanno bene vengono confermati.

Cabral? In questo momento è il titolare ma le squadre si migliorano comprando dei giocatori di pari qualità o superiori. Per adesso sta facendo bene; se questi giocatori vincono due trofei cosa dobbiamo dire? Ingeneroso avere dubbi su Cabral dopo la prima prova insufficiente dopo mesi.”

