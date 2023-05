Fiorentina recupera Amrabat in vista del Napoli: già in gruppo dopo riposo contro la Salernitana

La Fiorentina di Vincenzo Italiano, dopo l’impegnativo match contro la Salernitana di Paulo Sousa, è tornata ad allenarsi in vista della partita contro il Napoli di Luciano Spalletti. Intanto, per Italiano, arrivano buone notizie dall’infermeria. Assente nel match contro la Salernitana, Sofyan Amrabat scalda i motori in vista del Napoli. Dopo il riposo cautelativo contro i granata, viaggia a pieno ritmo verso la convocazione per il match di domenica: a confermarlo è l’allenamento odierno, durante il quale si è regolarmente allenato in gruppo. Lo riporta Fantacalcio.it

IL BARCELLONA CONTINUA A SEGUIRE CON INTERESSE AMRABAT: PRONTO L’ASSALTO