Bucciantini: “Alla Fiorentina servono giocatori di rendimento per ottenere risultati. Guardate Chala o Barella…”

Marco Bucciantini, opinionista e giornalista sportivo, ha parlato tra le altre cose anche dei problemi della Fiorentina, a Radio Bruno. Bucciantini sostiene che nel fare mercato la Società Viola dovrebbe andare a ricercare i cosiddetti “giocatori di rendimento”, ovvero quel tipo di giocatori che: “…ti fa 35 partite da 6.5 in pagella. Ci sono invece giocatori che fanno 15 partite da 7, 5 o 6 partite da 5 e in tutte le altre non giocano magari perché infortunati. Mi vengono in mente Dodò o Nico Gonzalez: quando loro erano in forma, la scorsa primavera, ho visto una delle fiorentine più potenti degli ultimi tempi. Questi sono giocatori-detonatori, che servono sia chiaro, ma il fuoco vero lo fai con gli altri. Guardate che continuità ha gente come Barella o Chalanoglu. La Fiorentina ultimamente si è concentrata su giocatori che se erano forti (tecnicamente ndr) poi si rivelavano fragili, quello di cui c’è bisogno sono veri giocatori di rendimento”.