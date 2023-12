Bucciantini: “Gol di Nzola può essere l’inizio di qualcosa. Da quel momento ha vinto tutti i duelli”

Marco Bucciantini è intervenuto a Radio Bruno nel consueto filo diretto per parlare del momento della Fiorentina. Queste le sue dichiarazioni:

“Tifo fondamentale ieri? Mi ha colpito il tifo continuo della Fiesole. In generale si è sentito lo stadio ed è rimasto sempre attaccato alla squadra: è fondamentale. Capita durante l’anno una partita in cui rischi di fare brutta figura.

Nzola? Faccio notare come migliora il rendimento di Nzola dopo il gol. Riesce da quel momento ad avere tanti duelli e contrasti vinti, la Fiorentina poteva appoggiarsi a lui. Può darsi che quel gol sia l’inizio di qualcosa.

Brekalo? C’è una mancanza di continuità perchè a Firenze inizia ad averne avute di occasioni. Preferisco Sottil, e non per queste ultime prestazioni, ma parlando proprio della prestazione e non delle giocate siamo ancora al ‘punto 1’. Con Sottil invece siamo più avanti e lo abbiamo visto.

Fortuna ieri? Tutte le squadre fanno fatica con il turnover. Nell’ottavo di finale contro una squadra di Serie B è normale che Italino deve farci vedere qualcun altro. Devi prenderti il rischio di fare il turnover. La Fiorentina non ha avuto fortuna o culo come dice l’ascoltatore: la squadra ha creato ed esaltiamoci per aver acciuffato una qualificazione.”

