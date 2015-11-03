Notizie Fiorentina Parma Fiorentina

Bucciantini: "La Fiorentina di tre mesi fa col Parma fa avrebbe perso, il Franchi ora non fa paura"
09 marzo 2026 19:32
Amoruso: "Di giocare bene non me ne frega niente, adesso devi vincere perché non c'è più tempo"
08 marzo 2026 14:39
Bucchioni: "Kean ha un sostituto ma c'è differenza con Piccoli, vorrei un Gudmundsson all'altezza"
08 marzo 2026 14:06
Bonazzoli: "La Fiorentina deve vincere per allontanarsi dai bassifondi, il gruppo e il Franchi possono essere decisivi"
07 marzo 2026 19:47
Pablo Marì: "Abbiamo provato di tutto, ma dobbiamo avere più fame. Erano tre punti importanti"
13 aprile 2025 18:56
Chivu: "Giocare a Firenze non è mai facile. Soddisfatto della gara, i ragazzi hanno dato tutto"
13 aprile 2025 18:17
Bonazzoli: "Palladino ha avuto la forza di reagire ai cali ed è diventato ancora più bravo"
13 aprile 2025 14:30
Reginaldo: "La Fiorentina mi è rimasta nel cuore. Spero che i viola continuino a contare su Dodo"
12 aprile 2025 16:49
Parma, Chivu: "Partita difficile contro la Fiorentina, ma si parte da 50-50. Umiltà e piedi per terra"
12 aprile 2025 14:56
Stramaccioni avvisa il Parma: "La Fiorentina al Franchi non sbaglia un colpo, gara difficilissima"
09 aprile 2025 16:49
Bucciantini: "Gol di Nzola può essere l'inizio di qualcosa. Da quel momento ha vinto tutti i duelli"
07 dicembre 2023 19:35
Bucchioni sui singoli: "Brekalo non incide mai. Nzola ha guidato la riscossa. Infantino con personalità"
07 dicembre 2023 19:01
Sabatini: "Fiorentina a tratti imbarazzante. Christensen evita lo 0-3 e che la gente vada via dallo stadio"
07 dicembre 2023 18:34
Boom di ascolti per Fiorentina-Parma, 1 milione e mezzo di spettatori, nei rigori share schizza al 15%
07 dicembre 2023 13:57
Frey: "Fiorentina tornerà tra le prime 4. Italiano è moderno, ha giocato nel Verona di Prandelli"
06 dicembre 2023 12:36
Convocati Fiorentina per il Parma: out Nico a sorpresa! Quarta squalificato, Comuzzo c'è
05 dicembre 2023 18:18
Basile: "Pedro? I viola sanno di aver preso un grande 9. Pronto a fine dicembre. Commisso.."
07 novembre 2019 23:22
Carmignani: "Un Parma da manuale nel primo tempo, Gervinho l'emblema. Nella ripresa.."
06 novembre 2019 18:48
Di Gennaro: "Giusto far giocare Chiesa anche con la febbre. Recupererà giocando.."
05 novembre 2019 14:13
Galli: "Parma ostico da affrontare in casa. Viola bravi a riacciuffare il pari. Le assenze.."
04 novembre 2019 22:42
Fiorentina-Parma, toto formazione quotidiani: dentro Ranieri e Ghezzal?
03 novembre 2019 15:09
Federazione russa ospite della Lega Pro a Firenze. Domani delegazione alla gara del Franchi
03 novembre 2019 00:38
D'Aversa realista: "Viola con qualità enormi, noi con tante assenze. Vlahovic o Boa? Montella sa scegliere.."
02 novembre 2019 15:44
Fiorentina-Parma: problemi di formazione anche per i ducali, che non hanno un centravanti disponibile
02 novembre 2019 13:03
Tegola Parma, il capitano Bruno Alves non recupera per Firenze. Il comunicato
01 novembre 2019 23:44
Gnocchi: "Sono un fan di Montiel. Presto farà divertire i fiorentini. Noi del Parma.."
01 novembre 2019 23:28
Boxing Day, i convocati ACF: Torna Sottil, out Eysseric. Pioli chiama 24 calciatori..
25 dicembre 2018 21:13
Pioli: "Ieri a Milano una viola tenace e gagliarda. Occhio al Parma. Un primo bilancio..
23 dicembre 2018 15:33
Comunicato ACF: le info per Fiorentina-Parma in programma Domenica 13 a Viareggio...
11 agosto 2017 19:23
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