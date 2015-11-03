Labaro Viola

Notizie Fiorentina Parma Fiorentina

Bucciantini: "La Fiorentina di tre mesi fa col Parma fa avrebbe perso, il Franchi ora non fa paura"

09 marzo 2026 19:32

Amoruso: "Di giocare bene non me ne frega niente, adesso devi vincere perché non c'è più tempo"

08 marzo 2026 14:39

Bucchioni: "Kean ha un sostituto ma c'è differenza con Piccoli, vorrei un Gudmundsson all'altezza"

08 marzo 2026 14:06

Bonazzoli: "La Fiorentina deve vincere per allontanarsi dai bassifondi, il gruppo e il Franchi possono essere decisivi"

07 marzo 2026 19:47

Pablo Marì: "Abbiamo provato di tutto, ma dobbiamo avere più fame. Erano tre punti importanti"

13 aprile 2025 18:56

Chivu: "Giocare a Firenze non è mai facile. Soddisfatto della gara, i ragazzi hanno dato tutto"

13 aprile 2025 18:17

Bonazzoli: "Palladino ha avuto la forza di reagire ai cali ed è diventato ancora più bravo"

13 aprile 2025 14:30

Reginaldo: "La Fiorentina mi è rimasta nel cuore. Spero che i viola continuino a contare su Dodo"

12 aprile 2025 16:49

Parma, Chivu: "Partita difficile contro la Fiorentina, ma si parte da 50-50. Umiltà e piedi per terra"

12 aprile 2025 14:56

Stramaccioni avvisa il Parma: "La Fiorentina al Franchi non sbaglia un colpo, gara difficilissima"

09 aprile 2025 16:49

Bucciantini: "Gol di Nzola può essere l'inizio di qualcosa. Da quel momento ha vinto tutti i duelli"

07 dicembre 2023 19:35

Bucchioni sui singoli: "Brekalo non incide mai. Nzola ha guidato la riscossa. Infantino con personalità"

07 dicembre 2023 19:01

Sabatini: "Fiorentina a tratti imbarazzante. Christensen evita lo 0-3 e che la gente vada via dallo stadio"

07 dicembre 2023 18:34

Boom di ascolti per Fiorentina-Parma, 1 milione e mezzo di spettatori, nei rigori share schizza al 15%

07 dicembre 2023 13:57

Frey: "Fiorentina tornerà tra le prime 4. Italiano è moderno, ha giocato nel Verona di Prandelli"

06 dicembre 2023 12:36

Convocati Fiorentina per il Parma: out Nico a sorpresa! Quarta squalificato, Comuzzo c'è

05 dicembre 2023 18:18

Basile: "Pedro? I viola sanno di aver preso un grande 9. Pronto a fine dicembre. Commisso.."

07 novembre 2019 23:22

Carmignani: "Un Parma da manuale nel primo tempo, Gervinho l'emblema. Nella ripresa.."

06 novembre 2019 18:48

Di Gennaro: "Giusto far giocare Chiesa anche con la febbre. Recupererà giocando.."

05 novembre 2019 14:13

Galli: "Parma ostico da affrontare in casa. Viola bravi a riacciuffare il pari. Le assenze.."

04 novembre 2019 22:42

Fiorentina-Parma, toto formazione quotidiani: dentro Ranieri e Ghezzal?

03 novembre 2019 15:09

Federazione russa ospite della Lega Pro a Firenze. Domani delegazione alla gara del Franchi

03 novembre 2019 00:38

D'Aversa realista: "Viola con qualità enormi, noi con tante assenze. Vlahovic o Boa? Montella sa scegliere.."

02 novembre 2019 15:44

Fiorentina-Parma: problemi di formazione anche per i ducali, che non hanno un centravanti disponibile

02 novembre 2019 13:03

Tegola Parma, il capitano Bruno Alves non recupera per Firenze. Il comunicato

01 novembre 2019 23:44

Gnocchi: "Sono un fan di Montiel. Presto farà divertire i fiorentini. Noi del Parma.."

01 novembre 2019 23:28

Boxing Day, i convocati ACF: Torna Sottil, out Eysseric. Pioli chiama 24 calciatori..

25 dicembre 2018 21:13

Pioli: "Ieri a Milano una viola tenace e gagliarda. Occhio al Parma. Un primo bilancio..

23 dicembre 2018 15:33

Comunicato ACF: le info per Fiorentina-Parma in programma Domenica 13 a Viareggio...

11 agosto 2017 19:23

Archivio

Esplora l'archivio di Fiorentina Parma

Sett. 11 Sett. 10
Sett. 15
Sett. 49
Sett. 45 Sett. 44
Sett. 52 Sett. 51
Sett. 32