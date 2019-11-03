Fiorentina-Parma, toto formazione quotidiani: dentro Ranieri e Ghezzal?
Ecco la probabile formazione della Fiorentina di stasera secondo i principali quotidiani.
GAZZETTA DELLO SPORT (4-3-3): Dragowski; Venuti, Milenkovic, Ranieri, Dalbert; Pulgar, Badelj, Castrovilli; Ghezzal, Boateng, Chiesa.
CORRIERE FIORENTINO (4-3-3): Dragowski; Venuti, Milenkovic, Ranieri, Dalbert; Pulgar, Badelj, Castrovilli; Ghezzal, Boateng, Chiesa.
LA NAZIONE (4-3-3): Dragowski; Venuti, Milenkovic, Ranieri, Dalbert; Pulgar, Badelj, Castrovilli; Sottil, Boateng, Chiesa.
TUTTOSPORT (4-3-3): Dragowski; Venuti, Milenkovic, Ranieri, Dalbert; Pulgar, Badelj, Castrovilli; Ghezzal, Boateng, Chiesa.
CORRIERE DELLO SPORT (4-3-3): Dragowski; Venuti, Milenkovic, Ranieri, Dalbert; Pulgar, Badelj, Castrovilli; Ghezzal, Boateng, Chiesa.
REPUBBLICA (4-3-3): Dragowski; Venuti, Milenkovic, Ranieri, Dalbert; Pulgar, Badelj, Castrovilli; Ghezzal, Boateng, Chiesa.