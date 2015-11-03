Notizie Probabile Formazione Fiorentina Fiorentina

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Probabile formazione della Fiorentina contro la Lazio: ritorna Arthur, Nico e Ikonè a supporto di Belotti"

24 febbraio 2024 15:18

Dal Viola Park, Torna Arthur dal primo minuto, ballottaggio Bonaventura-Barak, Nzola davanti

11 novembre 2023 18:39

Corriere Fiorentino annuncia: "Stasera probabile esordio di Comuzzo. Out Nico e Bonaventura"

05 ottobre 2023 10:46

Radio Bruno, Italiano sceglie Amrabat al posto di Torreira per la Juventus. Titolare anche Odriozola

20 maggio 2022 20:15

Dal centro sportivo viola, Ribery titolare con Vlahovic e Chiesa. Cutrone torna in panchina

08 luglio 2020 15:21

Fiorentina-Inter, la probabile formazione dei quotidiani: tutti d'accordo, si torna all'antico!

15 dicembre 2019 11:31

Radio Bruno e le ultime sulla formazione dal centro sportivo: contro l'Inter si torna al 3/5/2

13 dicembre 2019 17:10

Torino-Fiorentina: la probabile formazione viola secondo i quotidiani in edicola oggi

08 dicembre 2019 13:07

Formazione anti Toro, si viaggia verso l'esclusione di Badelj. Boateng in lotta per un posto

06 dicembre 2019 12:23

Verona-Fiorentina: la probabile formazione viola secondo i vari quotidiani in edicola oggi

24 novembre 2019 12:07

Montella studia il tridente con Vlahovic contro il Verona. Cristoforo titolare, panchina per Zurkowski

23 novembre 2019 14:35

Fiorentina-Parma, toto formazione quotidiani: dentro Ranieri e Ghezzal?

03 novembre 2019 15:09

Fiorentina-Lazio: la probabile formazione viola secondo i vari quotidiani

27 ottobre 2019 14:39

Probabile formazione Fiorentina: si va verso la conferma dei soliti 11, ma....

26 ottobre 2019 13:59

FORMAZIONI UFFICIALI: FIORENTINA-CHIVAS GUADALAJARA, SOTTIL TITOLARE. C'È SIMEONE

17 luglio 2019 02:11

Fiorentina-Milan: probabili formazioni, squalificati, diffidati e indisponibili

09 maggio 2019 11:21

Cagliari-Fiorentina: probabili formazioni, squalificati e indisponibili...

15 marzo 2019 15:14

Fiorentina-Napoli, probabili formazioni, indisponibili e squalificati...

07 febbraio 2019 12:03

Probabile formazione: confermato Dragowski, gioca Edimilson. Pjaca...

19 settembre 2018 10:00

Probabile formazione: Eysseric scalza Saponara dai titolari, Hugo e Dabo in panchina. Milenkovic al centro

13 maggio 2018 09:23

Probabili formazioni, albero di Natale con Eysseric sulla trequarti. In difesa unico dubbio...

07 aprile 2018 08:51

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