Notizie Probabile Formazione Fiorentina Fiorentina

Probabile formazione della Fiorentina contro la Lazio: ritorna Arthur, Nico e Ikonè a supporto di Belotti"
24 febbraio 2024 15:18
Dal Viola Park, Torna Arthur dal primo minuto, ballottaggio Bonaventura-Barak, Nzola davanti
11 novembre 2023 18:39
Corriere Fiorentino annuncia: "Stasera probabile esordio di Comuzzo. Out Nico e Bonaventura"
05 ottobre 2023 10:46
Radio Bruno, Italiano sceglie Amrabat al posto di Torreira per la Juventus. Titolare anche Odriozola
20 maggio 2022 20:15
Dal centro sportivo viola, Ribery titolare con Vlahovic e Chiesa. Cutrone torna in panchina
08 luglio 2020 15:21
Fiorentina-Inter, la probabile formazione dei quotidiani: tutti d'accordo, si torna all'antico!
15 dicembre 2019 11:31
Radio Bruno e le ultime sulla formazione dal centro sportivo: contro l'Inter si torna al 3/5/2
13 dicembre 2019 17:10
Torino-Fiorentina: la probabile formazione viola secondo i quotidiani in edicola oggi
08 dicembre 2019 13:07
Formazione anti Toro, si viaggia verso l'esclusione di Badelj. Boateng in lotta per un posto
06 dicembre 2019 12:23
Verona-Fiorentina: la probabile formazione viola secondo i vari quotidiani in edicola oggi
24 novembre 2019 12:07
Montella studia il tridente con Vlahovic contro il Verona. Cristoforo titolare, panchina per Zurkowski
23 novembre 2019 14:35
Fiorentina-Parma, toto formazione quotidiani: dentro Ranieri e Ghezzal?
03 novembre 2019 15:09
Fiorentina-Lazio: la probabile formazione viola secondo i vari quotidiani
27 ottobre 2019 14:39
Probabile formazione Fiorentina: si va verso la conferma dei soliti 11, ma....
26 ottobre 2019 13:59
FORMAZIONI UFFICIALI: FIORENTINA-CHIVAS GUADALAJARA, SOTTIL TITOLARE. C'È SIMEONE
17 luglio 2019 02:11
Fiorentina-Milan: probabili formazioni, squalificati, diffidati e indisponibili
09 maggio 2019 11:21
Cagliari-Fiorentina: probabili formazioni, squalificati e indisponibili...
15 marzo 2019 15:14
Fiorentina-Napoli, probabili formazioni, indisponibili e squalificati...
07 febbraio 2019 12:03
Probabile formazione: confermato Dragowski, gioca Edimilson. Pjaca...
19 settembre 2018 10:00
Probabile formazione: Eysseric scalza Saponara dai titolari, Hugo e Dabo in panchina. Milenkovic al centro
13 maggio 2018 09:23
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