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Torino-Fiorentina: la probabile formazione viola secondo i quotidiani in edicola oggi

Ecco la probabile formazione della Fiorentina secondo i quotidiani in edicola oggi, per la trasferta di Torino: quasi tutti d'accordo.

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
08 dicembre 2019 13:07
Torino-Fiorentina: la probabile formazione viola secondo i quotidiani in edicola oggi - Firenze, stadio A.Franchi, 06.10.2019, Fiorentina-Udinese, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio A.Franchi, 06.10.2019, Fiorentina-Udinese, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Ecco la probabile formazione della Fiorentina secondo i quotidiani in edicola oggi, per la trasferta di Torino: quasi tutti d'accordo, tranne la Gazzetta dello Sport.

GAZZETTA DELLO SPORT (3-5-1-1): Dragowski; Caceres, Ceccherini, Milenkovic; Chiesa, Pulgar, Badelj, Benassi, Dalbert; Castrovilli; Vlahovic.

CORRIERE FIORENTINO (4-3-1-2): Dragowski; Caceres, Milenkovic, Ceccherini, Dalbert; Pulgar, Badelj, Benassi; Castrovilli; Chiesa, Vlahovic.

LA NAZIONE (4-3-1-2): Dragowski; Caceres, Milenkovic, Ceccherini, Dalbert; Pulgar, Badelj, Benassi; Castrovilli; Chiesa, Vlahovic.

TUTTOSPORT (4-3-1-2): Dragowski; Caceres, Milenkovic, Ceccherini, Dalbert; Benassi, Badelj, Benassi; Castrovilli; Chiesa, Vlahovic.

CORRIERE DELLO SPORT (4-3-1-2): Dragowski; Caceres, Milenkovic, Ceccherini, Dalbert; Pulgar, Badelj, Benassi; Castrovilli; Chiesa, Vlahovic.

REPUBBLICA (4-3-1-2): Dragowski; Caceres, Milenkovic, Ceccherini, Dalbert; Pulgar, Badelj, Benassi; Castrovilli; Chiesa, Vlahovic.

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