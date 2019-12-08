Torino-Fiorentina: la probabile formazione viola secondo i quotidiani in edicola oggi
Ecco la probabile formazione della Fiorentina secondo i quotidiani in edicola oggi, per la trasferta di Torino: quasi tutti d'accordo.
Ecco la probabile formazione della Fiorentina secondo i quotidiani in edicola oggi, per la trasferta di Torino: quasi tutti d'accordo, tranne la Gazzetta dello Sport.
GAZZETTA DELLO SPORT (3-5-1-1): Dragowski; Caceres, Ceccherini, Milenkovic; Chiesa, Pulgar, Badelj, Benassi, Dalbert; Castrovilli; Vlahovic.
CORRIERE FIORENTINO (4-3-1-2): Dragowski; Caceres, Milenkovic, Ceccherini, Dalbert; Pulgar, Badelj, Benassi; Castrovilli; Chiesa, Vlahovic.
LA NAZIONE (4-3-1-2): Dragowski; Caceres, Milenkovic, Ceccherini, Dalbert; Pulgar, Badelj, Benassi; Castrovilli; Chiesa, Vlahovic.
TUTTOSPORT (4-3-1-2): Dragowski; Caceres, Milenkovic, Ceccherini, Dalbert; Benassi, Badelj, Benassi; Castrovilli; Chiesa, Vlahovic.
CORRIERE DELLO SPORT (4-3-1-2): Dragowski; Caceres, Milenkovic, Ceccherini, Dalbert; Pulgar, Badelj, Benassi; Castrovilli; Chiesa, Vlahovic.
REPUBBLICA (4-3-1-2): Dragowski; Caceres, Milenkovic, Ceccherini, Dalbert; Pulgar, Badelj, Benassi; Castrovilli; Chiesa, Vlahovic.