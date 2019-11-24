Verona-Fiorentina: la probabile formazione viola secondo i vari quotidiani in edicola oggi
Vediamo la probabile formazione della Fiorentina a Verona secondo i vari quotidiani oggi in edicola: tutti concordi sulle scelte di Montella?
GAZZETTA DELLO SPORT (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Chiesa, Benassi, Badelj, Cristoforo, Dalbert; Vlahovic, Ribery.
CORRIERE FIORENTINO (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Chiesa, Benassi, Badelj, Cristoforo, Dalbert; Vlahovic, Ribery.
LA NAZIONE (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Chiesa, Benassi, Badelj, Cristoforo, Dalbert; Vlahovic, Ribery.
TUTTOSPORT (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Chiesa, Benassi, Badelj, Cristoforo, Dalbert; Vlahovic, Ribery.
CORRIERE DELLO SPORT (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Chiesa, Benassi, Badelj, Cristoforo, Dalbert; Vlahovic, Ribery.
REPUBBLICA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Chiesa, Benassi, Badelj, Cristoforo, Dalbert; Vlahovic, Ribery.