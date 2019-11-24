Domani Commisso compie 70 anni: la Fiorentina proverà a fargli il regalo di compleanno in anticipo
Rocco Commisso compirà 70 anni proprio domani e per questo la Fiorentina proverà a fargli un regalo in anticipo oggi pomeriggio al Bentegodi di Verona.
A cura di Redazione Labaroviola
24 novembre 2019 12:41
Rocco Commisso compirà 70 anni proprio domani e per questo la Fiorentina, secondo il Corriere dello Sport, proverà a fargli un regalo in anticipo oggi pomeriggio al Bentegodi di Verona.
Il patron viola seguirà la partita dagli Stati Uniti e poi dopo aver festeggiato i suoi 70 anni tornerà in Italia con un'agenda fitta di impegni: la presentazione del progetto del nuovo centro sportivo, la visione dell'anticipo della 14' giornata di Serie A Fiorentina-Lecce, ed i colloqui con Pradè, Barone e Montella sui movimenti del calciomercato di gennaio.