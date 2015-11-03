Notizie Commisso Fiorentina Fiorentina

Commisso è tornato a Firenze !
13 gennaio 2021 08:46
Domani Commisso compie 70 anni: la Fiorentina proverà a fargli il regalo di compleanno in anticipo
24 novembre 2019 12:41
Nardella: "Prenderemo le decisioni tutti inisieme. Sarà il mandato decisivo per il nuovo stadio "
11 agosto 2019 13:38
CorSport, ipotesi scambio Borja Valero-Biraghi più soldi a favore della società di Commisso
03 agosto 2019 11:05
Commisso: "Il valore della mia impresa Mediacom ora è di 8 miliardi di dollari e la Fiorentina..."
29 luglio 2019 17:27
Barone: "Vedrete che riusciremo a fare il mercato. Ci sono già alcuni elementi in squadra"
25 luglio 2019 11:52
Rocco Commisso: "Chiesa? Si è seduto vicino a me e abbiamo guardato metà partita insieme"
17 luglio 2019 09:58
Baroni: "Federico Chiesa è una patata bollente, ha attirato l'attenzione di gradissimi club"
17 luglio 2019 00:03
Rocco Commisso per tenere Chiesa alla Fiorentina, proverà a far tornare la squadra in Europa nel posto dove merita
23 giugno 2019 11:44
Marchetti: "Fiorentina? Il presidente Rocco Commisso ha fatto una sola promessa: tenere Chiesa"
21 giugno 2019 18:52
M. Biscardi: "Uno scambio tra Chiesa e Dybala non si potrà mai fare perchè a Paulo già gli stanno stretti i bianconeri, figuriamoci la viola"
21 giugno 2019 18:22
Barone: "Firenze si fa amare dal primo giorno. Ibra gioca qui negli States, ma nessun contatto.."
15 giugno 2019 20:27
Cognigni: "Tutti i progetti che volevamo realizzare, verranno sviluppati dalla nuova proprietà..."
08 giugno 2019 22:37
Pedullà: "Commisso si è presentato con umiltà, segnale positivo. Massara tra i papabili.."
07 giugno 2019 20:53
Commisso: "Da tre anni cerco di comprare la Fiorentina. Chiesa resta, nessuna cessione alla Juventus"
07 giugno 2019 16:33
Commisso: "La Juve? Sono cresciuto coi grandi campioni bianconeri, è vero, ma è anche vero che ora sono un fiorentino..."
06 giugno 2019 16:20
Andrea Della Valle: "Rocco Commisso ha grandi ambizioni, porterà tanta felicità alla città di Firenze"
06 giugno 2019 14:48
La Nazione, Commisso vuole preparare la tournèe estiva negli Stati Uniti
06 giugno 2019 11:54
Commisso: "Sono qui per vincere, non per svendere. Chiesa rientra in questo progetto"
05 giugno 2019 16:26
Pontello "incorona" Commisso: "È lui la scelta che preferisco. DV percorso terminato"
02 giugno 2019 22:31
Pucci(ACCVC): "Priorità alla permanenza in A. Sapevo che il cambio proprietà era possibile. Quando Pioli.."
26 maggio 2019 16:22
Di Gennaro: "La notizia di Commisso caricherà la squadra. La cifra del closing.."
26 maggio 2019 01:20
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