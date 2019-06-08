Cognigni: "Tutti i progetti che volevamo realizzare, verranno sviluppati dalla nuova proprietà..."

Mario Cognigni, ex presidente esecutivo della Fiorentina è stato intervistato a Radio Bruno dopo aver salutato in hotel Commisso: "Ho la consapevolezza di aver dato a Rocco una macchina funzionante. T...

Mario Cognigni, ex presidente esecutivo della Fiorentina è stato intervistato a Radio Bruno dopo aver salutato in hotel Commisso: "Ho la consapevolezza di aver dato a Rocco una macchina funzionante. Tutti i progetti che volevamo realizzare resteranno in piedi e verranno sviluppati dalla nuova proprietà come già deciso. Sono convinto che i fratelli Della Valle hanno ceduto la Fiorentina in buone mani. Tonerò sicuramente a Firenze".