CorSport, ipotesi scambio Borja Valero-Biraghi più soldi a favore della società di Commisso
Secondo il Corriere dello Sport, resta viva ancora l'ipotesi del ritorno del centrocampista dell'Inter, Borja Valero, alla Fiorentina ed è stato abbronzato lo scambio con Cristiano Biraghi che potrebb...
A cura di Redazione Labaroviola
03 agosto 2019 11:05
Secondo il Corriere dello Sport, resta viva ancora l'ipotesi del ritorno del centrocampista dell'Inter, Borja Valero, alla Fiorentina ed è stato abbronzato lo scambio con Cristiano Biraghi che potrebbe essere inserito nella lista Uefa come prodotto del settore giovanile. L'Inter nello scambio metterebbe anche un conguaglio economico a favore dei viola.