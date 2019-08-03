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CorSport, ipotesi scambio Borja Valero-Biraghi più soldi a favore della società di Commisso

Secondo il Corriere dello Sport, resta viva ancora l'ipotesi del ritorno del centrocampista dell'Inter, Borja Valero, alla Fiorentina ed è stato abbronzato lo scambio con Cristiano Biraghi che potrebb...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
03 agosto 2019 11:05
CorSport, ipotesi scambio Borja Valero-Biraghi più soldi a favore della società di Commisso -
Rassegna Stampa
Corriere Dello Sport
Fiorentina Borja Valero
Biraghi Inter
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Secondo il Corriere dello Sport, resta viva ancora l'ipotesi del ritorno del centrocampista dell'Inter, Borja Valero, alla Fiorentina ed è stato abbronzato lo scambio con Cristiano Biraghi che potrebbe essere inserito nella lista Uefa come prodotto del settore giovanile. L'Inter nello scambio metterebbe anche un conguaglio economico a favore dei viola.

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