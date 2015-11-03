Notizie Fiorentina Borja Valero Fiorentina

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CorSport, ipotesi scambio Borja Valero-Biraghi più soldi a favore della società di Commisso

03 agosto 2019 11:05

Agente Borja Valero: "La viola è la squadra del cuore di Borja e Firenze è la città che l'ha adottato"

31 luglio 2019 16:21

Fiorentina pronta ad adire le vie legali per audio di Borja Valero: il comunicato

03 luglio 2017 21:54

I tifosi dell'Inter non gradiscono l'atteggiamento di Borja Valero: "Rimani a Firenze se è quello che vuoi"

29 giugno 2017 23:56

Tenerani racconta: 'Borja Valero piange al telefono per questa situazione con la Fiorentina'

23 giugno 2017 23:42

Esclusiva Bucchioni: ‘La Fiorentina vuole vendere Borja Valero da almeno 1 anno, ma lui chiede l'impossibile’

21 giugno 2017 19:52

VA BENE, VA BENE, VA BENE COSI'… IL PENSIERO DI DARIO “GHEBBE”

21 giugno 2017 19:11

Sui social il 90% dei tifosi urla: 'Giù le mani da Borja Valero!'

20 giugno 2017 23:59

Calamai: 'Borja Valero non avrà un ruolo centrale nella Fiorentina. Non sarà lui il capitano'

09 giugno 2017 22:27

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