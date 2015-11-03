Notizie Fiorentina Borja Valero Fiorentina

CorSport, ipotesi scambio Borja Valero-Biraghi più soldi a favore della società di Commisso
03 agosto 2019 11:05
Agente Borja Valero: "La viola è la squadra del cuore di Borja e Firenze è la città che l'ha adottato"
31 luglio 2019 16:21
Fiorentina pronta ad adire le vie legali per audio di Borja Valero: il comunicato
03 luglio 2017 21:54
I tifosi dell'Inter non gradiscono l'atteggiamento di Borja Valero: "Rimani a Firenze se è quello che vuoi"
29 giugno 2017 23:56
Tenerani racconta: 'Borja Valero piange al telefono per questa situazione con la Fiorentina'
23 giugno 2017 23:42
Esclusiva Bucchioni: ‘La Fiorentina vuole vendere Borja Valero da almeno 1 anno, ma lui chiede l'impossibile’
21 giugno 2017 19:52
VA BENE, VA BENE, VA BENE COSI'… IL PENSIERO DI DARIO “GHEBBE”
21 giugno 2017 19:11
Sui social il 90% dei tifosi urla: 'Giù le mani da Borja Valero!'
20 giugno 2017 23:59
Archivio