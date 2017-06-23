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Tenerani racconta: 'Borja Valero piange al telefono per questa situazione con la Fiorentina'

Borja Valero piange al telefono, stremato da tutta questa situazione.

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
23 giugno 2017 23:42
Tenerani racconta: 'Borja Valero piange al telefono per questa situazione con la Fiorentina' -
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Il giornalista Mario Tenerani da Catanzaro, dove si trovava per raccontare il premio Nicola Ceravolo vinto quest’anno da Luciano Spalletti, è intervenuto telefonicamente nella giornata di ieri sia a Lady Radio che ad Italia 7, durante la trasmissione Platinum, per raccontare un'indiscrezione su Borja Valero che farà molto discutere:

“Borja è in vacanza ma è triste, so che ha avuto una lunga telefonata con un ex giocatore della Fiorentina, tra l'altro molto famoso, ed ha anche pianto per tutta questa situazione”.

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