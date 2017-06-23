Tenerani racconta: 'Borja Valero piange al telefono per questa situazione con la Fiorentina'

Borja Valero piange al telefono, stremato da tutta questa situazione.

Il giornalista Mario Tenerani da Catanzaro, dove si trovava per raccontare il premio Nicola Ceravolo vinto quest’anno da Luciano Spalletti, è intervenuto telefonicamente nella giornata di ieri sia a Lady Radio che ad Italia 7, durante la trasmissione Platinum, per raccontare un'indiscrezione su Borja Valero che farà molto discutere:

“Borja è in vacanza ma è triste, so che ha avuto una lunga telefonata con un ex giocatore della Fiorentina, tra l'altro molto famoso, ed ha anche pianto per tutta questa situazione”.