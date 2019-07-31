Agente Borja Valero: "La viola è la squadra del cuore di Borja e Firenze è la città che l'ha adottato"

Alejandro Camano, l'agente di Borja Valero, ha parlato a Radio Kiss Kiss Napoli, sul possibile ritorno del calciatore spagnolo alla Fiorentina: "La viola è la squadra del cuore di Borja e Firenze è la...

Alejandro Camano, l'agente di Borja Valero, ha parlato a Radio Kiss Kiss Napoli, sul possibile ritorno del calciatore spagnolo alla Fiorentina: "La viola è la squadra del cuore di Borja e Firenze è la città che l’ha adottato ma ha ancora un anno di contratto con l’Inter, che ha speso molto per il suo acquisto e per l’ingaggio e quindi ora non credo che abbiamo la possibilità di lasciare l'Inter".