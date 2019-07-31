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Agente Borja Valero: "La viola è la squadra del cuore di Borja e Firenze è la città che l'ha adottato"

Alejandro Camano, l'agente di Borja Valero, ha parlato a Radio Kiss Kiss Napoli, sul possibile ritorno del calciatore spagnolo alla Fiorentina: "La viola è la squadra del cuore di Borja e Firenze è la...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
31 luglio 2019 16:21
Agente Borja Valero: "La viola è la squadra del cuore di Borja e Firenze è la città che l'ha adottato" - Firenze, stadio Franchi, 24.02.2019, Fiorentina-Inter, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Franchi, 24.02.2019, Fiorentina-Inter, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Alejandro Camano, l'agente di Borja Valero, ha parlato a Radio Kiss Kiss Napoli, sul possibile ritorno del calciatore spagnolo alla Fiorentina: "La viola è la squadra del cuore di Borja e Firenze è la città che l’ha adottato ma ha ancora un anno di contratto con l’Inter, che ha speso molto per il suo acquisto e per l’ingaggio e quindi ora non credo che abbiamo la possibilità di lasciare l'Inter".

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