Calamai: 'Borja Valero non avrà un ruolo centrale nella Fiorentina. Non sarà lui il capitano'

Le dichiarazioni di Luca Calamai poco benevole nei confronti di Borja Valero.

Questo pomeriggio Luca Calamai è intervenuto sulle frequenze di Radio Blu Toscana ed ha rilasciato delle dichiarazioni che di certo faranno molto discutere tra i tifosi della Fiorentina:

“L’ultimo capitano viola è stato Gonzalo Rodriguez, che ci ha appena salutato. Una brava persona ed un ottimo giocatore. Chi ne prenderà il posto? L’ipotesi era quella di dare la fascia a Bernardeschi, anche come attestato di stima qualora avesse rinnovato, ma visto che a questo punto sembra che se ne andrà, non può essere lui l’uomo giusto. Sousa disse che Chiesa sarebbe diventato il futuro capitano della Fiorentina. Il ragazzo è giovane e dovrà ancora crescere e formarsi: il prossimo anno sarà quello decisivo per lui.

Non so quale sarà il futuro di Borja Valero, ma il suo ruolo non sarà più centrale. Il capitano deve essere Astori, mi piace, ha personalità e lo ha dimostrato: è l’uomo giusto”.

Quindi le sue considerazioni sono sulla falsariga di quelle di Enzo Bucchioni che, da almeno un paio di mesi, racconta che la Fiorentina sarebbe addirittura combattuta se tenere o cedere il calciatore spagnolo, che l'attuale spogliatoio invece ha già designato come capitano naturale della squadra per il post Gonzalo Rodriguez. Ora Calamai che fa addirittura intuire che nel 4/2/3/1 di Pioli l'ex Villarreal potrebbe trovare poco spazio......a breve ne sapremo certamente di più.

Giancarlo Sali