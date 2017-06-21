Esclusiva Bucchioni: ‘La Fiorentina vuole vendere Borja Valero da almeno 1 anno, ma lui chiede l'impossibile’

Poche battute con il noto giornalista Enzo Bucchioni sul tema principale della Fiorentina di questi giorni, e cioè la situazione di Borja Valero.Enzo, i tifosi viola in netta maggioranza, visto l’atte...

Poche battute con il noto giornalista Enzo Bucchioni sul tema principale della Fiorentina di questi giorni, e cioè la situazione di Borja Valero.

Enzo, i tifosi viola in netta maggioranza, visto l’atteggiamento e l'attaccamento alla maglia dimostrati da Borja Valero in questi anni, si sono schierati dalla sua parte, mentre la Fiorentina continua a dire che non vuole cederlo e che semmai discuterebbe di cessione solo se fosse lo stesso calciatore a richiederla. Dove sta la verità?

La Fiorentina certo che vuole vendere Borja Valero, e lo vuole vendere da almeno 1 anno. Ti dirò di più Giancarlo, già da quando gli fu fatto l'ultimo rinnovo di contratto, ormai diversi anni fa, in Società più di una persona storse la bocca, perché secondo loro gli era stato garantito uno stipendio troppo alto per un giocatore non più giovane.

Ma adesso non capisco neanche Borja Valero.

Prego

Parecchi mesi fa ha mandato il suo procuratore a chiedere un prolungamento di altri 2 anni (fino al 2021), pressapoco alla stessa cifra, e considerando che così arriverebbe a 36 anni, la Fiorentina non ha accettato assolutamente (e non posso dargli torto). Chiedere un ingaggio così alto una volta raggiunta quell'età ha poche possibilità di avere fortuna come tentativo alla Fiorentina, magari invece una squadra come l'Inter ti può dare 3 milioni all'anno fino al 2020.

Giancarlo Sali