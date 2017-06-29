I tifosi dell'Inter non gradiscono l'atteggiamento di Borja Valero: "Rimani a Firenze se è quello che vuoi"

Borja Valero: i tifosi dell'Inter non gradiscono la sua volontà di rimanere alla Fiorentina.

La notizia rimbalzata con forza oggi pomeriggio (ma non confermata ancora da nessuno dei diretti interessati, è bene dirlo) e pubblicata da diverse testate giornalistiche, anche nazionali ed importanti quali il Corriere dello Sport e Tuttosport, sulla volontà forte di Borja Valero di rimanere alla Fiorentina, testimoniata a Gennaio con il rifiuto di trasferirsi in Cina nonostante l'ok di Corvino, e pure in questi giorni di corteggiamento dell'Inter, ha già lasciato il segno anche a Milano.

Girando sui social network e sui siti o portali d'informazione neroazzurri, i commenti dei tifosi dell'Inter sono pieni di orgoglio e si invita Borja Valero a rimanere alla Fiorentina, se è è veramente quello che vuole, visto che a Milano servono soltanto giocatori ultra motivati per tornare a vincere.

Un'altra puntata di questa querelle che ora sta diventando veramente stucchevole. Un'idea di come stiano i fatti ce la siamo fatta quasi tutti (ma ognuna diversa dall'altra), però sarebbe corretto e rispettoso che adesso Fiorentina e giocatore parlassero pubblicamente delle loro intenzioni.

Giancarlo Sali