Notizie Biraghi Inter Fiorentina

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CorSport, ipotesi scambio Borja Valero-Biraghi più soldi a favore della società di Commisso
03 agosto 2019 11:05
Biraghi in uscita, piace all'Inter. I nerazzurri preparano l'offerta. Karamoh contropartita?
30 aprile 2019 23:51
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