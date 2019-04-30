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Biraghi in uscita, piace all'Inter. I nerazzurri preparano l'offerta. Karamoh contropartita?

L'Inter sta puntando forte sul terzino delle Fiorentina e della Nazionale Cristiano Biraghi, per rinforzare la propria fascia sinistra difensiva . Con il possibile passaggio nella prossima stagione al...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
30 aprile 2019 23:51
Biraghi in uscita, piace all'Inter. I nerazzurri preparano l'offerta. Karamoh contropartita? - Firenze, stadio Franchi, 10.03.2019, Fiorentina-Lazio, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com,
Firenze, stadio Franchi, 10.03.2019, Fiorentina-Lazio, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com,
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L'Inter sta puntando forte sul terzino delle Fiorentina e della Nazionale Cristiano Biraghi, per rinforzare la propria fascia sinistra difensiva . Con il possibile passaggio nella prossima stagione alla difesa a tre - con Godin, de Vrij e Skriniar - i nerazzurri cercano un'alternativa all'ex juventino Kwadwo Asamoah e il viola è in cima alla lista del capo dell'area tecnica Marotta. Per arrivare al suo cartellino ci sarebbe l'intenzione di inserire, nella trattativa per convincere la società di Della Valle Yann Karamoh, francese ora in prestito al Bordeaux dell'ex tecnico viola Paulo Sousa e che piace ai toscani.

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