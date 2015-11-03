Notizie Asamoah Fiorentina

Biraghi in uscita, piace all'Inter. I nerazzurri preparano l'offerta. Karamoh contropartita?
30 aprile 2019 23:51
Ex arbitro Chiesa: "Il rigore per l'Inter non c'era, errore grave non espellere Asamoah"
27 settembre 2018 14:12
De Marco: "Asamoah andava espulso. Il VAR? Rizzoli deve fare chiarezza"
27 settembre 2018 12:26
Asamoah: "Chiesa forte, ma non lo sopportavo più, cadeva sempre anche se non lo toccassi"
26 settembre 2018 13:30
Gazzetta, severo ma giusto rigore all'Inter, Asamoah da rosso, rigore su Chiesa
26 settembre 2018 12:32
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