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Notizie Asamoah Fiorentina

Biraghi in uscita, piace all'Inter. I nerazzurri preparano l'offerta. Karamoh contropartita?

30 aprile 2019 23:51

Ex arbitro Chiesa: "Il rigore per l'Inter non c'era, errore grave non espellere Asamoah"

27 settembre 2018 14:12

De Marco: "Asamoah andava espulso. Il VAR? Rizzoli deve fare chiarezza"

27 settembre 2018 12:26

Asamoah: "Chiesa forte, ma non lo sopportavo più, cadeva sempre anche se non lo toccassi"

26 settembre 2018 13:30

Gazzetta, severo ma giusto rigore all'Inter, Asamoah da rosso, rigore su Chiesa

26 settembre 2018 12:32

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Sett. 18
Sett. 39