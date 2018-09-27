De Marco: "Asamoah andava espulso. Il VAR? Rizzoli deve fare chiarezza"

Andrea De Marco, ex arbitro ed oggi opinionista tv, ha detto la sua sul fallo di mano che ha determinato il calcio di rigore con il quale l'Inter si è portata in vantaggio sulla Fiorentina. Queste le...

Andrea De Marco, ex arbitro ed oggi opinionista tv, ha detto la sua sul fallo di mano che ha determinato il calcio di rigore con il quale l'Inter si è portata in vantaggio sulla Fiorentina. Queste le sue parole ai microfoni di RMC Sport: "Il tocco di Vitor Hugo? Bisogna fare chiarezza sul fallo di mano, Rizzoli dovrà lavorare molto su questo".

Prosegue sull'utilizzo del VAR: "Va considerato che ora a dare una mano c'è anche la tecnologia, se così non fosse staremmo sempre a discutere su quando è rigore e quando no".

E sugli altri errori di Mazzoleni: "Asamoah andava espulso, questo è stato il vero errore arbitrale in Inter-Fiorentina. Il VAR non ha ancora potere di intervenire in queste occasioni, mi auguro che in futuro gli sia data anche questa possibilità".