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Notizie De Marco Fiorentina

De Marco a Open Var: "Trattenuta di Pongracic su Gila punibile, non c'è rigore su Gudmundsson"

13 gennaio 2026 17:01

Rigore tolto alla Fiorentina, De Marco ad Open Var difende La Penna e spiazza tutti: “Decisione giusta”

05 gennaio 2026 22:43

De Marco analizza: "Scamacca ha rischiato il rosso per il fallo su Milenkovic, intervento a gamba alta"

04 aprile 2024 00:09

De Marco: "Forneau stava arbitrando bene fino alla gara Fiorentina-Verona"

21 dicembre 2020 20:57

Ex arbitro ai tifosi della Lazio: "Anche io avrei dato rigore, il Var non può intervenire in quel caso"

30 giugno 2020 15:49

De Marco: "Asamoah andava espulso. Il VAR? Rizzoli deve fare chiarezza"

27 settembre 2018 12:26

Altro piccolo aiuto per la Juventus, manca un'espulsione a Rugani

05 maggio 2018 21:39

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