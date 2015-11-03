Notizie De Marco Fiorentina

De Marco a Open Var: "Trattenuta di Pongracic su Gila punibile, non c'è rigore su Gudmundsson"
13 gennaio 2026 17:01
Rigore tolto alla Fiorentina, De Marco ad Open Var difende La Penna e spiazza tutti: “Decisione giusta”
05 gennaio 2026 22:43
De Marco analizza: "Scamacca ha rischiato il rosso per il fallo su Milenkovic, intervento a gamba alta"
04 aprile 2024 00:09
De Marco: "Forneau stava arbitrando bene fino alla gara Fiorentina-Verona"
21 dicembre 2020 20:57
Ex arbitro ai tifosi della Lazio: "Anche io avrei dato rigore, il Var non può intervenire in quel caso"
30 giugno 2020 15:49
De Marco: "Asamoah andava espulso. Il VAR? Rizzoli deve fare chiarezza"
27 settembre 2018 12:26
Altro piccolo aiuto per la Juventus, manca un'espulsione a Rugani
05 maggio 2018 21:39
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