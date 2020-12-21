De Marco: "Forneau stava arbitrando bene fino alla gara Fiorentina-Verona"

De Marco ha parlato del VAR.

L'ex arbitro di Chiavari,, ha rilasciato un'intervista su TMW Radio e ha parlato dell'arbitto Fourneau dopo gli episodi dubbi sui rigori assegnati nella partita della Fiorentina contro il Verona.

Queste le sue dichiarazioni: "Il gruppo di lavoro sta migliorando. Per come era partito, adesso ci sono meno polemiche sulle decisioni prese. Poi ci sono momenti come quello dell'attesa di Fourneau in Fiorentina-Verona, anche se devo dire che stava arbitrando bene fino a quella sfida. Sicuramente si poteva di più, ma nelle altre decisioni, specie quelle sul fuorigioco, si sia raggiunto l'obiettivo di prendere decisioni uniformi. Bianco o nero va bene, sugli episodi di grigio c'è poco da fare".

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