De Marco a Open Var: “Trattenuta di Pongracic su Gila punibile, non c’è rigore su Gudmundsson”

Nuova puntata di Open VAR, su DAZN, dopo le ultime due giornate di campionato. Andrea De Marco, ex arbitro e attuale responsabile dei rapporti istituzionali Can A e B ha parlato degli episodi più discussi, partendo dalla gara tra Lazio e Fiorentina, nella quale i biancocelesti si sono lamentati molto per un mancato rigore per una trattenuta di Pongracic su Gila: “In questo caso avremmo preferito una on field review, la trattenuta era punibile con il calcio di rigore”.

Decisione opposta invece sull’episodio che ha portato alla revisione VAR sul contatto tra Gila e Gudmundsson che ha poi portato all’assegnazione del calcio di rigore alla Fiorentina a pochi minuti dalla fine dalla gara, poi trasformato dallo stesso numero 10 islandese: “In questo caso avremmo preferito che rimanesse una decisione di campo, il contatto non è tale per richiamare Sozza al monitor”.