De Marco analizza: “Scamacca ha rischiato il rosso per il fallo su Milenkovic, intervento a gamba alta”

L’ex arbitro Andrea De Marco ha analizzato la prestazione del direttore di gara Maurizio Mariani in Fiorentina-Atalanta. Ecco il suo commento ai microfoni di Mediaset:

“L’arbitro ha gestito bene la gara, con un solo neo nel finale. Partita con molti falli ma ha cercato di far giocare il più possibile quando poteva, dando poi i cartellini gialli quando non poteva esimersi. Si può discutere, invece, sull’intervento di Scamacca su Milenkovic: l’intervento è duro e la gamba era alta. Fortunatamente il difensore aveva già calciato e la gamba era in discesa. Ha rischiato il rosso in questa occasione, l’arbitro non ha visto ed il VAR non è intervenuto”.

