Altro piccolo aiuto per la Juventus, manca un'espulsione a Rugani

Nel primo tempo di Juventus-Bologna, episodio decisivo al 26': Buffon sbaglia il passaggio, Crisetig si avventa sul pallone e Rugani va a contatto con il centrocampista. Irrati fischia calcio di rigor...

Nel primo tempo di Juventus-Bologna, episodio decisivo al 26': Buffon sbaglia il passaggio, Crisetig si avventa sul pallone e Rugani va a contatto con il centrocampista. Irrati fischia calcio di rigore e ammonisce il difensore bianconero, ricevendo conferma (dopo quasi quattro minuti - anche se poi se ne sono recuperati solo due - perché le comunicazioni tra sala VAR e arbitro non funzionavano correttamente) anche dai collaboratori alla VAR. Secondo l'esperto Premium De Marco, però, Rugani andava espulso: "Lo juventino spinge Crisetig a terra e c'erano tutti i presupposti per la chiara occasione da gol: la distanza dalla porta, la direzione verso la porta, il possesso del pallone è del calciatore del Bologna e non c'era nessun difensore in recupero".

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