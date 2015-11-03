Notizie Rizzoli Fiorentina

Il nuovo capo degli arbitri al posto di Trentalange sarà il fiorentino Rocchi? Alternativa Rizzoli
19 dicembre 2022 13:09
Rizzoli difende il VAR: "Prima si sbagliava molto di più. Ora la percentuale di errore è dell'1-2%"
20 settembre 2022 13:38
Capozzucca: "Indimentacibile l'arbitraggio di Rizzoli con la Fiorentina, mancata CL col Genoa rimpianto piu' grande"
29 settembre 2021 13:49
Gazzetta: finisce l'era Rizzoli, il fiorentino Gianluca Rocchi sarà il nuovo designatore arbitrale
29 giugno 2021 15:48
Rizzoli: "Spiegheremo tutte le decisioni arbitrali in diretta, per una maggiore trasparenza"
10 aprile 2021 13:42
Covid minaccia il mondo arbitrale, ad oggi sono 13 positivi, Rizzoli costretto a modificare designazioni
26 novembre 2020 17:37
Rizzoli: "Lazio-Fiorentina? Il 99% degli arbitri avrebbe dato rigore"
29 giugno 2020 10:34
Rizzoli: "La possibile novità dei cinque cambi? I tecnici devono fare questi cambi in soli tre slot
23 maggio 2020 20:30
Incontro tra arbitri e squadre, botta e risposta sul fallo di mano tra Rizzoli e Montella: "Non capisco..."
19 novembre 2019 14:48
Rizzoli ammette: "Il rigore non c'era, Massa e Valeri sono dispiaciuti. Errore sotto gli occhi di tutti"
27 agosto 2019 11:42
Nicchi: “Il VAR? A Roma errore inconcepibile, e se ne occuperà Rizzoli”
03 dicembre 2018 14:04
Rizzoli riconosce 7 errori del VAR. Fiorentina nella lista. Contatto Simeone-Olsen...
20 novembre 2018 17:29
Rizzoli: "Rosso mancato a Benatia? Si poteva dare l'espulsione ma la decisione dell'arbitro..."
19 novembre 2018 19:59
De Marco: "Asamoah andava espulso. Il VAR? Rizzoli deve fare chiarezza"
27 settembre 2018 12:26
Rizzoli: "Con la Var non avrei commesso 4/5 errori rilevanti nella mia carriera"
16 ottobre 2017 18:22
Rizzoli punisce Pairetto e collaboratore. Impossibile non vedere i rigori per la Fiorentina
26 settembre 2017 08:19
Archivio