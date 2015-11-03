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Notizie Rizzoli Fiorentina

Il nuovo capo degli arbitri al posto di Trentalange sarà il fiorentino Rocchi? Alternativa Rizzoli

19 dicembre 2022 13:09

Rizzoli difende il VAR: "Prima si sbagliava molto di più. Ora la percentuale di errore è dell'1-2%"

20 settembre 2022 13:38

Capozzucca: "Indimentacibile l'arbitraggio di Rizzoli con la Fiorentina, mancata CL col Genoa rimpianto piu' grande"

29 settembre 2021 13:49

Gazzetta: finisce l'era Rizzoli, il fiorentino Gianluca Rocchi sarà il nuovo designatore arbitrale

29 giugno 2021 15:48

Rizzoli: "Spiegheremo tutte le decisioni arbitrali in diretta, per una maggiore trasparenza"

10 aprile 2021 13:42

Covid minaccia il mondo arbitrale, ad oggi sono 13 positivi, Rizzoli costretto a modificare designazioni

26 novembre 2020 17:37

Rizzoli: "Lazio-Fiorentina? Il 99% degli arbitri avrebbe dato rigore"

29 giugno 2020 10:34

Rizzoli: "La possibile novità dei cinque cambi? I tecnici devono fare questi cambi in soli tre slot

23 maggio 2020 20:30

Incontro tra arbitri e squadre, botta e risposta sul fallo di mano tra Rizzoli e Montella: "Non capisco..."

19 novembre 2019 14:48

Rizzoli ammette: "Il rigore non c'era, Massa e Valeri sono dispiaciuti. Errore sotto gli occhi di tutti"

27 agosto 2019 11:42

Nicchi: “Il VAR? A Roma errore inconcepibile, e se ne occuperà Rizzoli”

03 dicembre 2018 14:04

Rizzoli riconosce 7 errori del VAR. Fiorentina nella lista. Contatto Simeone-Olsen...

20 novembre 2018 17:29

Rizzoli: "Rosso mancato a Benatia? Si poteva dare l'espulsione ma la decisione dell'arbitro..."

19 novembre 2018 19:59

De Marco: "Asamoah andava espulso. Il VAR? Rizzoli deve fare chiarezza"

27 settembre 2018 12:26

Rizzoli: "Con la Var non avrei commesso 4/5 errori rilevanti nella mia carriera"

16 ottobre 2017 18:22

Rizzoli punisce Pairetto e collaboratore. Impossibile non vedere i rigori per la Fiorentina

26 settembre 2017 08:19

Rizzoli risponde ad Antognoni: "Tagliavento non ha mancato di rispetto a nessuno. Ha considerato quell'episodio non grave"

22 agosto 2017 10:38

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