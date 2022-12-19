Il nuovo capo degli arbitri al posto di Trentalange sarà il fiorentino Rocchi? Alternativa Rizzoli

Il fiorentino Rocchi è uno degli indiziati a diventare il presidente dell'AIA dopo le dimissioni di Trentalange

Rocchi, Rizzoli, Rosetti: il toto-nomi per il post Trentalange. E c’è anche chi vuole Orsato.

Ieri il presidente attuale Trentalange si è dimesso. Caduto sotto il peso dello scandalo del procuratore capo dell’Aia, Rosario D’Onofrio, arrestato per traffico internazionale di droga. Messo alle corde dal pressing del presidente della Figc, Gabriele Gravina, che gli ha posto un ultimatum al telefono: o lasci o commissario l’Aia. Trentalange ha deciso di farsi da parte. Chi sarà il suo successore a capo degli arbitri? I quotidiani indicano alcuni nomi. Lo riporta il Napolista

I RINGRAZIAMENTI A BATISTUTA

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