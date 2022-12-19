Di Maria e Otamendi abbracciano e ringraziano Batistuta dopo aver vinto il mondiale con l'Argentina

Il trionfo dell'Argentina fa felice anche Batistuta e due protagonisti della vittoria hanno ringraziato il Re Leone

Grande gioia in casa Argentina per la vittoria della Coppa del mondo, dopo il trionfo ai rigori, Angel Di Maria e Nicolas Otamendi hanno abbracciato e ringraziato Batistuta a bordo campo. Per gli argentini Batistuta rappresenta un mito vivente, fino a questo mondiale era ancora il miglior marcatore di sempre ai mondiale per l'albiceleste. Il centravanti della Fiorentina era inviato in Qatar per conto di Bein Sport e si è goduto da vicino la meravigliosa vittoria della sua Argentina. Ecco le foto

NICO GONZALEZ FESTEGGIA CON LA SQUADRA

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