Nico Gonzalez festeggia con l'Argentina, sale sulla traversa dietro Messi per cantare ed esultare
Nico Gonzalez ha esultando con la sua Argentina dopo la vittoria contro la Francia, il video della sua gioia
A cura di Redazione Labaroviola
18 dicembre 2022 22:14
Nico Gonzalez festeggia insieme ai suoi compagni di squadra dell'Argentina dopo la vittoria del mondiale nella finale contro la Francia, il giocatore della Fiorentina, invitato dalla Federazione Argentina per la finale, è sceso in campo per i festeggiamenti dopo la premiazione. Nel video si vede Nico salire sulla traversa per cantare ed esultare, acclamato dai tifosi, davanti a lui Messi con la Coppa
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