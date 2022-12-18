Adani omaggia Messi: "L'evento più importante ha sentenziato, ora sanno tutti da che parte stare"

Lele Adani ha fatto appassionare tutti di Leo Messi, lo ha saputo raccontare come nessuno in telecronaca sulla Rai

"L'Argentina ha vinto il Mondiale, si sono uniti tutti i puntini". Nel corso della 'Bobo TV', in onda eccezionalmente sulla Rai durante la kermesse in Qatar, Daniele Adani celebra così il trionfo di Messi e compagni: "Per chi ama il calcio, l'evento più importante ha sentenziato: ormai tutti sanno da che parte stare". Lo riporta TMW

BALBO TIRA LE ORECCHIE ALLA FIORENTINA

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