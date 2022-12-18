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Abel Balbo bacchetta la Fiorentina: "Con 15 milioni ti portavi a casa Julian Alvarez un anno fa"

Campione del mondo con l'Argentina, Julian Alvarez lo scorso anno poteva arrivare alla Fiorentina, un affare concluso da Burdisso, le parole di Balbo

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
18 dicembre 2022 20:30
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Abel Balbo bacchetta la Fiorentina: "Con 15 milioni ti portavi a casa Julian Alvarez un anno fa"

L'ex attaccante della Fiorentina Abel Balbo, presente ai mondiali del 1994 e 1998 con la sua Argentina, ha rilasciato un'intervista a Libero dove parla di Julian Alvarez, in passato obiettivo di mercato anche dei viola: "Mi aspettavo l’esplosione di Alvarez, perché Julian è un giocatore straordinario non da oggi, ma da 5 anni. Ero sicuro che facesse sfracelli anche al Mondiale. Da tempo dominava anche in Argentina: non capisco come le squadre italiane continuino a dormire sul mercato, lo potevano prendere un anno fa a 15 milioni". Lo riporta TMW

TOLDO, SCONCERTI E RIVALDO...

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