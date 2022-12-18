Abel Balbo bacchetta la Fiorentina: "Con 15 milioni ti portavi a casa Julian Alvarez un anno fa"

Campione del mondo con l'Argentina, Julian Alvarez lo scorso anno poteva arrivare alla Fiorentina, un affare concluso da Burdisso, le parole di Balbo

L'ex attaccante della Fiorentina Abel Balbo, presente ai mondiali del 1994 e 1998 con la sua Argentina, ha rilasciato un'intervista a Libero dove parla di Julian Alvarez, in passato obiettivo di mercato anche dei viola: "Mi aspettavo l’esplosione di Alvarez, perché Julian è un giocatore straordinario non da oggi, ma da 5 anni. Ero sicuro che facesse sfracelli anche al Mondiale. Da tempo dominava anche in Argentina: non capisco come le squadre italiane continuino a dormire sul mercato, lo potevano prendere un anno fa a 15 milioni". Lo riporta TMW

TOLDO, SCONCERTI E RIVALDO...

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