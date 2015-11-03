Labaro Viola

Notizie Balbo Fiorentina

Nazione rivela: “Balbo e Fortini recuperati al 100%: saranno convocati per il Genoa”

09 maggio 2026 09:44

Corriere dello Sport: "Balbo, che chance! La Fiorentina punta su di lui per il futuro"

24 aprile 2026 10:44

Dopo l'esordio in Serie A Balbo cambia procuratore: si unirà all'agenzia The Team, la stessa di Valverde

07 aprile 2026 12:48

Probabile formazione Fiorentina: "Piccoli titolare, a sinistra Balbo. Riposano Fagioli, Parisi e Ranieri"

19 marzo 2026 12:17

"Totoformazione: Ballottaggio per la fascia sinistra di difesa Parisi-Balbo e incertezza sul modulo"

19 marzo 2026 10:29

Corriere Fiorentino: "In Polonia occhio alle sorprese Braschi e Balbo. Possono partire dal 1'"

18 marzo 2026 10:34

Galloppa: "La vittoria più grande è vedere gli esordi dei ragazzi. Contro la Roma sarà una partita importante"

15 marzo 2026 19:21

Nazione sicura: “Maxi rotazione? No, mini. Piccoli, Parisi e Balbo dal 1’. Fortini a destra”

12 marzo 2026 09:06

Sentite Balbo: "Per la Roma anche un pareggio sarebbe poco stasera contro la Fiorentina"

27 ottobre 2024 14:38

Il terzino sinistro della Primavera Luis Balbo convocato dal Venezuela per giocare contro Messi

01 ottobre 2024 23:18

Abel Balbo bacchetta la Fiorentina: "Con 15 milioni ti portavi a casa Julian Alvarez un anno fa"

18 dicembre 2022 20:30

Balbo ricorda Firenze: "Giocammo la Champions, eravamo fortissimi. Montella? Gli invidio il sinistro.."

02 aprile 2020 18:38

Balbo: “Ho aiutato la Roma a prendere Batistuta anche se mi sarebbe convenuto restare in viola”

29 marzo 2020 11:02

Che fine ha fatto Abel Balbo? Dai gol contro Barcellona e Manchester a Firenze alla realtà di oggi

23 novembre 2017 13:56

Archivio

Esplora l'archivio di Balbo

Sett. 19 Sett. 17 Sett. 15 Sett. 12 Sett. 11
Sett. 43 Sett. 40
Sett. 50
Sett. 14 Sett. 13
Sett. 47