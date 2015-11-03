Notizie Balbo Fiorentina

Nazione rivela: “Balbo e Fortini recuperati al 100%: saranno convocati per il Genoa”
09 maggio 2026 09:44
Corriere dello Sport: "Balbo, che chance! La Fiorentina punta su di lui per il futuro"
24 aprile 2026 10:44
Dopo l'esordio in Serie A Balbo cambia procuratore: si unirà all'agenzia The Team, la stessa di Valverde
07 aprile 2026 12:48
Probabile formazione Fiorentina: "Piccoli titolare, a sinistra Balbo. Riposano Fagioli, Parisi e Ranieri"
19 marzo 2026 12:17
"Totoformazione: Ballottaggio per la fascia sinistra di difesa Parisi-Balbo e incertezza sul modulo"
19 marzo 2026 10:29
Corriere Fiorentino: "In Polonia occhio alle sorprese Braschi e Balbo. Possono partire dal 1'"
18 marzo 2026 10:34
Galloppa: "La vittoria più grande è vedere gli esordi dei ragazzi. Contro la Roma sarà una partita importante"
15 marzo 2026 19:21
Nazione sicura: “Maxi rotazione? No, mini. Piccoli, Parisi e Balbo dal 1’. Fortini a destra”
12 marzo 2026 09:06
Sentite Balbo: "Per la Roma anche un pareggio sarebbe poco stasera contro la Fiorentina"
27 ottobre 2024 14:38
Il terzino sinistro della Primavera Luis Balbo convocato dal Venezuela per giocare contro Messi
01 ottobre 2024 23:18
Abel Balbo bacchetta la Fiorentina: "Con 15 milioni ti portavi a casa Julian Alvarez un anno fa"
18 dicembre 2022 20:30
Balbo ricorda Firenze: "Giocammo la Champions, eravamo fortissimi. Montella? Gli invidio il sinistro.."
02 aprile 2020 18:38
Balbo: “Ho aiutato la Roma a prendere Batistuta anche se mi sarebbe convenuto restare in viola”
29 marzo 2020 11:02
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