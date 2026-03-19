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Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Probabile formazione Fiorentina: “Piccoli titolare, a sinistra Balbo. Riposano Fagioli, Parisi e Ranieri”

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Probabile formazione Fiorentina: “Piccoli titolare, a sinistra Balbo. Riposano Fagioli, Parisi e Ranieri”

Redazione

19 Marzo · 12:17

Aggiornamento: 19 Marzo 2026 · 12:17

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La Fiorentina giocherà questa sera alle 20:45 la sfida agli ottavi di ritorno contro il Rakow in Conference League. La sfida ripartirà dal 2-1 con cui i viola si sono imposti all’andata. Secondo Sky Sport Vanoli dovrebbe riproporre comunque una formazione molto rimaneggiata: Christensen in porta. Davanti a lui la difesa composta da Dodò, Pongracic, Comuzzo e Balbo. A centrocampo Ndour, Mandragora e Fabbian, mentre davanti il tridente composto da Fazzini, Piccoli e Harrison. Il ballottaggio più aperto quello tra Balbo e Parisi, Kean entrerà a gara in corso.

Probabile formazione Fiorentina (4-3-3): Christensen, Dodò,Pongracic, Comuzzo, Balbo, Mandragora, Ndour, Fabbian, Fazzini, Piccoli, Harrison

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