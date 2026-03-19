“Totoformazione: Ballottaggio per la fascia sinistra di difesa Parisi-Balbo e incertezza sul modulo”

Per la sfida di ritorno di Conference League tra Raków e Fiorentina, in programma stasera alle 18:45 (si riparte dal 2-1 dell’andata in favore dei viola), i quotidiani ipotizzano il consueto blocco di partenza del giovedì. Tra i possibili titolari ci sarebbero Christensen, Comuzzo, Ndour, Harrison, Fabbian e Fazzini, da integrare con elementi già scesi in campo lunedì a Cremona, come Dodô, che dovrà stringere i denti a causa dei problemi fisici di Fortini (assente per lombalgia) e Gosens (non al meglio dopo il trauma toracico patito allo Zini).

Diverso il dibattito sulla fascia sinistra: il Corriere dello Sport, la Gazzetta dello Sport e Repubblica Firenze puntano su Luis Balbo, classe 2006 venezuelano già titolare a gennaio contro il Como in Coppa Italia; mentre Tuttosport e Corriere Fiorentino sembrano orientati a confermare ancora Fabiano Parisi.

Per il resto, restano incertezze sul modulo, probabilmente più chiacchiere da giornali che reali indicazioni tattiche, e un dubbio in difesa: il Corriere dello Sport schiera Luca Ranieri accanto a Pietro Comuzzo, mentre gli altri quotidiani propongono Marin Pongracic.

In attacco, Roberto Piccoli dovrebbe partire titolare dopo l’ottima prova di lunedì (gol e assist), mentre resta da capire quanto spazio Vanoli concederà a Moise Kean, in vista della sfida di domenica contro l’Inter e degli impegni con la nazionale ai prossimi playoff mondiali.

Ecco le probabili formazioni di quotidiani e siti specializzati:

Corriere dello Sport: FIORENTINA (4-2-3-1): Christensen; Dodo, Comuzzo, Ranieri, Balbo; Mandragora, Ndour; Harrison, Fabbian, Fazzini; Piccoli

Gazzetta dello Sport: FIORENTINA (4-3-3): Christensen; Dodo, Comuzzo, Pongracic, Balbo; Ndour, Mandragora, Fabbian; Harrison, Piccoli, Fazzini.

Tuttosport: FIORENTINA (4-2-3-1): Christensen; Dodo, Comuzzo, Ranieri, Parisi; Mandragora, Ndour; Harrison, Fabbian, Fazzini; Piccoli.

Corriere Fiorentino: FIORENTINA (4-1-4-1): Christensen; Dodo, Pongracic, Comuzzo, Parisi; Ndour; Harrison, Fabbian, Mandragora, Fazzini; Piccoli.

Repubblica (Firenze): FIORENTINA (4-1-4-1): Christensen; Dodo, Pongracic, Comuzzo, Balbo; Mandragora; Harrison, Fabbian, Ndour, Fazzini; Piccoli.