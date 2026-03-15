Galloppa: “La vittoria più grande è vedere gli esordi dei ragazzi. Contro la Roma sarà una partita importante”

Queste le sue parole in riferimento alla partita di domani: “E’ un appuntamento importante vista la classifica e il momento, sono partite belle da giocare, io le vorrei giocare sempre queste partite, contro avversari fori. Sono felice che arrivi e sono felice di giocare una partita di questo tipo. Abbiamo visto che sicuramente abbiamo preso tre reti su tre errori nostri in uscita dalla difesa. La Roma è una squadra che ha molta qualità e che in ripartenza fa male, quindi dobbiamo essere il più precisi possibile con la palla”.

L’allenatore della primavera ha poi proseguito, parlando dei suoi veri obiettivi: “E’ bellissimo, credo sia l’aspetto più bello. E’ chiaro che noi giochiamo e vogliamo vincere, ma noi prima di tutto ci teniamo a giocare bene, a divertire e a vincere, ma dobbiamo anche far crescere i giovani. Non è facile far coesistere sempre le tre cose. La vittoria più grande è vedere gli esordi dei ragazzi in prima squadra, in Serie C o B. Le lacrime di Braschi e Balbo appagano molto di più di altre cose”.