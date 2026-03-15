15 Marzo 2026 · Ultimo aggiornamento: 23:05

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Galloppa: “La vittoria più grande è vedere gli esordi dei ragazzi. Contro la Roma sarà una partita importante”

News

Galloppa: “La vittoria più grande è vedere gli esordi dei ragazzi. Contro la Roma sarà una partita importante”

Redazione

15 Marzo · 19:21

Aggiornamento: 15 Marzo 2026 · 19:21

TAG:

ACF FiorentinaBalbobraschiGalloppa

Condividi:

di

L'allenatore della Primavera Daniele Galloppa ha parlato ai microfoni ufficiali della Fiorentina, in vista della partita di domani contro la Roma, lotta che può condizionare la lotta al titolo.

Queste le sue parole in riferimento alla partita di domani: “E’ un appuntamento importante vista la classifica e il momento, sono partite belle da giocare, io le vorrei giocare sempre queste partite, contro avversari fori. Sono felice che arrivi e sono felice di giocare una partita di questo tipo. Abbiamo visto che sicuramente abbiamo preso tre reti su tre errori nostri in uscita dalla difesa. La Roma è una squadra che ha molta qualità e che in ripartenza fa male, quindi dobbiamo essere il più precisi possibile con la palla”.

L’allenatore della primavera ha poi proseguito, parlando dei suoi veri obiettivi: “E’ bellissimo, credo sia l’aspetto più bello. E’ chiaro che noi giochiamo e vogliamo vincere, ma noi prima di tutto ci teniamo a giocare bene, a divertire e a vincere, ma dobbiamo anche far crescere i giovani. Non è facile far coesistere sempre le tre cose. La vittoria più grande è vedere gli esordi dei ragazzi in prima squadra, in Serie C o B. Le lacrime di Braschi e Balbo appagano molto di più di altre cose”.

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2026 | Designed and developed by Kobold Studio