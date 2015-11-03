Notizie Galloppa Fiorentina

Galloppa: “Che emozione la partita contro il Mainz in Conferenze. Trapani mi ha sorpreso in questa stagione”
14 maggio 2026 15:43
Inciampa la Fiorentina primavera: sconfitta 3-1 per i ragazzi di Galloppa contro il Sassuolo".
12 aprile 2026 16:22
Angeloni: "Galloppa è pronto per il salto. La Viareggio Cup la dedichiamo al Presidente e alla famiglia"
29 marzo 2026 18:09
Galloppa: "La vittoria più grande è vedere gli esordi dei ragazzi. Contro la Roma sarà una partita importante"
15 marzo 2026 19:21
Galloppa: "Ieri ero allo stadio. E' stato emozionante vedere Braschi, so quanto è legato alla Fiorentina"
13 marzo 2026 19:04
Ufficiale: Pape Alou Niang è un nuovo giocatore della Fiorentina, è un classe 2007 giocherà con la primavera
05 marzo 2026 17:49
Vince in rimonta la Fiorentina U20, 2-1 contro il Bologna. Galloppa: "Vittoria di gruppo, godiamocela"
04 marzo 2026 21:37
Galloppa: "Commisso ha lasciato un vuoto incolmabile, era un uomo straordinario con dei valori unici"
26 gennaio 2026 18:06
Nazione: "Vanoli via? Si riaprirebbe il casting allenatori. Da Pioli a Iachini passando per Galloppa. Deciderà Paratici"
21 dicembre 2025 10:23
Galloppa: “Firenze è passionale, ma non ho capito cosa voglia fino in fondo. Il Viola Park dà ‘appeal’”
21 novembre 2025 16:31
Galloppa sull’esperienza in prima squadra: “Emozione incredibile, in due giorni c’era tanto da fare”
16 novembre 2025 16:04
Galloppa e il divieto dei telefoni in spogliatoio: “Se non li consegnano, non ricevono il cambio per allenarsi”
16 novembre 2025 15:16
Galloppa: "La partita più emozionante? Sicuramente con la prima squadra a Mainz, eravamo tantissimi"
14 novembre 2025 18:11
Galloppa: “La Fiorentina aveva pensato all’Under 23, ma riesce a fare plusvalenze con i giovani anche senza”
12 novembre 2025 16:25
Angeloni: "Galloppa è bravissimo, ha dimostrato di essere da prima squadra. Il settore giovanile va benissimo"
11 novembre 2025 21:58
Galloppa: "Il risultato è una mazzata, la squadra è delusa e triste ma ha voglia di reagire"
07 novembre 2025 08:10
Galloppa: “Calati fisicamente e mentalmente nei momenti decisivi, per il resto poco da dire ai ragazzi"
06 novembre 2025 22:07
Galloppa: "Abbiamo sprecato tante occasioni, non abbiamo tenuta fisica e percezione del pericolo"
06 novembre 2025 21:31
Galloppa: "Martinelli si merita una chance. Spero che i ragazzi tengano alti i colori della Fiorentina"
06 novembre 2025 18:29
Mandorlini: "La società ha fiducia in Galloppa. Vanoli è il nome giusto per la Fiorentina, ha personalità"
06 novembre 2025 16:54
La probabile formazione secondo Sky Sport: Martinelli in porta, difesa a tre e Parisi titolare
06 novembre 2025 15:37
Nazione: "Fiorentina oggi con il 3-5-2. Contro il Genoa giocheranno con il 4-3-2-1?"
06 novembre 2025 10:01
Nazione: "Il sogno di Galloppa di allenare la prima squadra della Fiorentina può avere le ore contate"
06 novembre 2025 09:59
Galloppa: "Bisogna stravolgere l'attitudine. Il tasto da toccare? L'entusiasmo. Daremo il 100%"
05 novembre 2025 22:29
Galloppa: "Voglio che la squadra si fidi di me, la società non mi ha chiesto niente, io me la gioco"
05 novembre 2025 18:52
Ferrara: "Pioli? Ci ricordavamo un altro uomo. La Viola potrebbe anche proseguire con Galloppa"
05 novembre 2025 15:47
Galloppa prova la difesa a 4 in vista del Mainz, Martinelli verso una maglia da titolare
05 novembre 2025 12:20
Corriere Fiorentino: "Galloppa in panchina fino al Genoa? Piccola chance che possa restare di più"
05 novembre 2025 12:14
Promettente, moderno e preparato: chi è Daniele Galloppa, il tecnico ad interim della Fiorentina
05 novembre 2025 10:46
Nazione: “Ora tocca a Galloppa, Comuzzo è diventato un centrale grazie a lui, faceva il mediano”
05 novembre 2025 09:03
Nazione: “Galloppa riparte dal 3-5-2. Con il Mainz Piccoli ed uno tra Dzeko e Fazzini”
05 novembre 2025 09:02
Di Marzio conferma: “Galoppa in panchina fino al Genoa. Fredda la pista D’Aversa, da non escludere Palladino”
04 novembre 2025 19:01
Ore di riflessione in casa Fiorentina. D'aversa in stand-by, al momento si va avanti con Galloppa
04 novembre 2025 16:11
Radio Bruno rivela: "Panchina a Galloppa anche a Genova, in risalita Vanoli, mentre scende D'Aversa"
04 novembre 2025 14:13
Amoruso rivela: "Pradé è stato costretto a dimettersi, ora nella Fiorentina non ci sono uomini di calcio"
04 novembre 2025 13:58
Galloppa allenatore della Fiorentina fino a nuove decisioni della società. Pioli esonerato
04 novembre 2025 11:52
“Mentre la Fiorentina riflette sul futuro, Galloppa dirige l’allenamento con la Primavera”
03 novembre 2025 15:52
Lo staff di Pioli ha raggiunto il Viola Park. C'è anche il DG Ferrari e il vice di Galloppa
03 novembre 2025 11:59
Nazione rivela: “Galloppa è stato pre allertato, potrebbe dirigere l’allenamento di oggi al Viola Park”
03 novembre 2025 09:32
La Fiorentina deciderà il nuovo DS con calma, ipotesi Galloppa fino al Genoa. Poi la decisione
02 novembre 2025 20:56
Galloppa: "Dedichiamo la vittoria a Pradè che ha avuto il coraggio e la dignità di dimettersi"
01 novembre 2025 18:12
La Fiorentina primavera rimonta il Lecce. Galloppa: “vittoria importante contro una squadra ostica”
20 settembre 2025 16:15
Monti: "Con Pioli Gudmundsson ha ritrovato il sorriso, mi aspetto una stagione da protagonista"
27 luglio 2025 11:40
Galloppa e la Fiorentina avanti insieme: sarà il tecnico della Primavera viola fino al 2026
03 luglio 2025 14:30
Marco Capparella, tecnico dell'under 18, sarà il probabile nuovo allenatore della Primavera dopo Galloppa
01 giugno 2025 15:53
Radio Bruno: "Anche Galloppa può salutare la Fiorentina, il tecnico può ripartire dal Rimini in C"
31 maggio 2025 14:50
Finale Scudetto Primavera: Inter-Fiorentina, venerdì sarà sfida tra giganti al Viola Park
27 maggio 2025 22:59
TMW: "Galloppa può lasciare la Fiorentina primavera, su di lui ci sono Lumezzane e Rimini"
22 maggio 2025 11:27
La Fiorentina Primavera non si ferma più. 4-2 alla Samp e primo posto in classifica
21 ottobre 2024 23:31
Comuzzo: "Non mi aspettavo che tutto avvenisse così in fretta, col Milan è stato come un sogno"
18 ottobre 2024 13:48
Commisso sorride al Viola Park, la primavera viola batte 3-1 la Roma capolista
01 ottobre 2024 00:00
Galloppa: "Orgoglioso di chi è a Firenze fin da quando era bambino, sono cresciuto con alcuni di loro"
05 aprile 2024 18:59
Galloppa: "Siamo una famiglia, la dedica è per Joe Barone. Commisso mi chiama dopo ogni partita"
05 aprile 2024 00:06
Galloppa: "Bravo Dodò, positivo anche in allenamento. È abituato a venire in mezzo al campo con armonia"
26 febbraio 2024 16:25
Galloppa: "Infantino positivo, ma è capitato in una partita difficile e questo oggi non lo ha aiutato"
09 febbraio 2024 22:01
Perchè la Fiorentina Primavera è penultima? Dalla scelta della società al poco feeling squadra-Galloppa
16 dicembre 2023 17:21
Galloppa nuovo allenatore della Primavera: "Lavoravo per questa promozione. Viola Park ci aiuterà"
11 luglio 2023 17:05
TMW, Galloppa sarà il nuovo allenatore della Fiorentina Primavera dopo l'addio di Aquilani
27 giugno 2023 19:42
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