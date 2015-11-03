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Notizie Galloppa Fiorentina

Galloppa: “Che emozione la partita contro il Mainz in Conferenze. Trapani mi ha sorpreso in questa stagione”

14 maggio 2026 15:43

Inciampa la Fiorentina primavera: sconfitta 3-1 per i ragazzi di Galloppa contro il Sassuolo".

12 aprile 2026 16:22

Angeloni: "Galloppa è pronto per il salto. La Viareggio Cup la dedichiamo al Presidente e alla famiglia"

29 marzo 2026 18:09

Galloppa: "La vittoria più grande è vedere gli esordi dei ragazzi. Contro la Roma sarà una partita importante"

15 marzo 2026 19:21

Galloppa: "Ieri ero allo stadio. E' stato emozionante vedere Braschi, so quanto è legato alla Fiorentina"

13 marzo 2026 19:04

Ufficiale: Pape Alou Niang è un nuovo giocatore della Fiorentina, è un classe 2007 giocherà con la primavera

05 marzo 2026 17:49

Vince in rimonta la Fiorentina U20, 2-1 contro il Bologna. Galloppa: "Vittoria di gruppo, godiamocela"

04 marzo 2026 21:37

Galloppa: "Commisso ha lasciato un vuoto incolmabile, era un uomo straordinario con dei valori unici"

26 gennaio 2026 18:06

Nazione: "Vanoli via? Si riaprirebbe il casting allenatori. Da Pioli a Iachini passando per Galloppa. Deciderà Paratici"

21 dicembre 2025 10:23

Galloppa: “Firenze è passionale, ma non ho capito cosa voglia fino in fondo. Il Viola Park dà ‘appeal’”

21 novembre 2025 16:31

Galloppa sull’esperienza in prima squadra: “Emozione incredibile, in due giorni c’era tanto da fare”

16 novembre 2025 16:04

Galloppa e il divieto dei telefoni in spogliatoio: “Se non li consegnano, non ricevono il cambio per allenarsi”

16 novembre 2025 15:16

Galloppa: "La partita più emozionante? Sicuramente con la prima squadra a Mainz, eravamo tantissimi"

14 novembre 2025 18:11

Galloppa: “La Fiorentina aveva pensato all’Under 23, ma riesce a fare plusvalenze con i giovani anche senza”

12 novembre 2025 16:25

Angeloni: "Galloppa è bravissimo, ha dimostrato di essere da prima squadra. Il settore giovanile va benissimo"

11 novembre 2025 21:58

Galloppa: "Il risultato è una mazzata, la squadra è delusa e triste ma ha voglia di reagire"

07 novembre 2025 08:10

Galloppa: “Calati fisicamente e mentalmente nei momenti decisivi, per il resto poco da dire ai ragazzi"

06 novembre 2025 22:07

Galloppa: "Abbiamo sprecato tante occasioni, non abbiamo tenuta fisica e percezione del pericolo"

06 novembre 2025 21:31

Galloppa: "Martinelli si merita una chance. Spero che i ragazzi tengano alti i colori della Fiorentina"

06 novembre 2025 18:29

Mandorlini: "La società ha fiducia in Galloppa. Vanoli è il nome giusto per la Fiorentina, ha personalità"

06 novembre 2025 16:54

La probabile formazione secondo Sky Sport: Martinelli in porta, difesa a tre e Parisi titolare

06 novembre 2025 15:37

Nazione: "Fiorentina oggi con il 3-5-2. Contro il Genoa giocheranno con il 4-3-2-1?"

06 novembre 2025 10:01

Nazione: "Il sogno di Galloppa di allenare la prima squadra della Fiorentina può avere le ore contate"

06 novembre 2025 09:59

Galloppa: "Bisogna stravolgere l'attitudine. Il tasto da toccare? L'entusiasmo. Daremo il 100%"

05 novembre 2025 22:29

Galloppa: "Voglio che la squadra si fidi di me, la società non mi ha chiesto niente, io me la gioco"

05 novembre 2025 18:52

Ferrara: "Pioli? Ci ricordavamo un altro uomo. La Viola potrebbe anche proseguire con Galloppa"

05 novembre 2025 15:47

Galloppa prova la difesa a 4 in vista del Mainz, Martinelli verso una maglia da titolare

05 novembre 2025 12:20

Corriere Fiorentino: "Galloppa in panchina fino al Genoa? Piccola chance che possa restare di più"

05 novembre 2025 12:14

Promettente, moderno e preparato: chi è Daniele Galloppa, il tecnico ad interim della Fiorentina

05 novembre 2025 10:46

Nazione: “Ora tocca a Galloppa, Comuzzo è diventato un centrale grazie a lui, faceva il mediano”

05 novembre 2025 09:03

Nazione: “Galloppa riparte dal 3-5-2. Con il Mainz Piccoli ed uno tra Dzeko e Fazzini”

05 novembre 2025 09:02

Di Marzio conferma: “Galoppa in panchina fino al Genoa. Fredda la pista D’Aversa, da non escludere Palladino”

04 novembre 2025 19:01

Ore di riflessione in casa Fiorentina. D'aversa in stand-by, al momento si va avanti con Galloppa

04 novembre 2025 16:11

Radio Bruno rivela: "Panchina a Galloppa anche a Genova, in risalita Vanoli, mentre scende D'Aversa"

04 novembre 2025 14:13

Amoruso rivela: "Pradé è stato costretto a dimettersi, ora nella Fiorentina non ci sono uomini di calcio"

04 novembre 2025 13:58

Galloppa allenatore della Fiorentina fino a nuove decisioni della società. Pioli esonerato

04 novembre 2025 11:52

“Mentre la Fiorentina riflette sul futuro, Galloppa dirige l’allenamento con la Primavera”

03 novembre 2025 15:52

Lo staff di Pioli ha raggiunto il Viola Park. C'è anche il DG Ferrari e il vice di Galloppa

03 novembre 2025 11:59

Nazione rivela: “Galloppa è stato pre allertato, potrebbe dirigere l’allenamento di oggi al Viola Park”

03 novembre 2025 09:32

La Fiorentina deciderà il nuovo DS con calma, ipotesi Galloppa fino al Genoa. Poi la decisione

02 novembre 2025 20:56

Galloppa: "Dedichiamo la vittoria a Pradè che ha avuto il coraggio e la dignità di dimettersi"

01 novembre 2025 18:12

La Fiorentina primavera rimonta il Lecce. Galloppa: “vittoria importante contro una squadra ostica”

20 settembre 2025 16:15

Monti: "Con Pioli Gudmundsson ha ritrovato il sorriso, mi aspetto una stagione da protagonista"

27 luglio 2025 11:40

Galloppa e la Fiorentina avanti insieme: sarà il tecnico della Primavera viola fino al 2026

03 luglio 2025 14:30

Marco Capparella, tecnico dell'under 18, sarà il probabile nuovo allenatore della Primavera dopo Galloppa

01 giugno 2025 15:53

Radio Bruno: "Anche Galloppa può salutare la Fiorentina, il tecnico può ripartire dal Rimini in C"

31 maggio 2025 14:50

Finale Scudetto Primavera: Inter-Fiorentina, venerdì sarà sfida tra giganti al Viola Park

27 maggio 2025 22:59

TMW: "Galloppa può lasciare la Fiorentina primavera, su di lui ci sono Lumezzane e Rimini"

22 maggio 2025 11:27

La Fiorentina Primavera non si ferma più. 4-2 alla Samp e primo posto in classifica

21 ottobre 2024 23:31

Comuzzo: "Non mi aspettavo che tutto avvenisse così in fretta, col Milan è stato come un sogno"

18 ottobre 2024 13:48

Commisso sorride al Viola Park, la primavera viola batte 3-1 la Roma capolista

01 ottobre 2024 00:00

Galloppa: "Orgoglioso di chi è a Firenze fin da quando era bambino, sono cresciuto con alcuni di loro"

05 aprile 2024 18:59

Galloppa: "Siamo una famiglia, la dedica è per Joe Barone. Commisso mi chiama dopo ogni partita"

05 aprile 2024 00:06

Galloppa: "Bravo Dodò, positivo anche in allenamento. È abituato a venire in mezzo al campo con armonia"

26 febbraio 2024 16:25

Galloppa: "Infantino positivo, ma è capitato in una partita difficile e questo oggi non lo ha aiutato"

09 febbraio 2024 22:01

Perchè la Fiorentina Primavera è penultima? Dalla scelta della società al poco feeling squadra-Galloppa

16 dicembre 2023 17:21

Galloppa nuovo allenatore della Primavera: "Lavoravo per questa promozione. Viola Park ci aiuterà"

11 luglio 2023 17:05

TMW, Galloppa sarà il nuovo allenatore della Fiorentina Primavera dopo l'addio di Aquilani

27 giugno 2023 19:42

Giovanili Fiorentina: Aquilani confermato in Primavera. Under18 a Papalato, Galoppa nell'Under17

21 luglio 2021 19:40

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