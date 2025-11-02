3 Novembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 23:59

La Fiorentina deciderà il nuovo DS con calma, ipotesi Galloppa fino al Genoa. Poi la decisione

Redazione

2 Novembre · 20:56

Aggiornamento: 2 Novembre 2025 · 20:56

Non è imminente la scelta del nuovo direttore sportivo. Per questo motivo in casa Fiorentina si sta pensando di aspettare. Galloppa...

Stefano Pioli ha fallito alla guida tecnica della Fiorentina. Dopo la gara contro il Lecce, anche questa persa in maniera imbarazzante, il suo destino sembra essere segnato anche se l’allenatore non è intenzionato a dare le dimissioni, almeno per il momento. Un’altra problematica non banale in casa Fiorentina è che, in questo momento, con le dimissioni di Daniele Pradè, non c’è un dirigente che può prendere la decisione in maniera. Goretti è il direttore tecnico, Ferrari il direttore generale, dunque manca chi deve prendere questa decisione ed abbia il pieno diritto per farlo.

La scelta del nuovo tecnico è parecchio delicata, per questa ragione è importante che il nuovo direttore sportivo sia responsabile di questa scelta. Ergo in casa viola si sta facendo largo l’ipotesi di aspettare la nomina del nuovo direttore sportivo e poi far scegliere a lui il nuovo tecnico ma nel frattempo affidare la guida della prima squadra per le gare contro Mainz di Conference e quella contro il Genoa a Daniele Galloppa, tecnico della primavera. Quando verrà nominato il nuovo DS? La società viola vorrebbe decidere con calma e aspettare la sosta. Adesso inevitabilmente il tempo si riduce.

