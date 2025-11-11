Angeloni: “Galloppa è bravissimo, ha dimostrato di essere da prima squadra. Il settore giovanile va benissimo”

Il responsabile del settore giovanile della Fiorentina Valentino Angeloni ha parlato in occasione del “Premio Clessidra”. Ecco le sue parole: “Galloppa è con noi da anni e ha fatto un grandissimo lavoro, anche se la vera vittoria è quando dei giovani arrivano in prima squadra. In prima squadra ha dimostrato qualità, ha fatto vedere di saper stare coi grandi. Daniele ha reso facili cose che erano difficili.”

In conferenza: “Galloppa è giovane ma molto bravo, ha parlato molto bene l’altro giorno: è piaciuto a tutti. La conferenza semplice e diretta che ha fatto dimostra quanto è cresciuto dentro e fuori dal campo.”

Un bilancio del lavoro da direttore del settore giovanile: “Sono all’apice del settore giovanile, ma con me lavorano altri grandi professionisti. Firenze deve essere orgogliosa del suo settore giovanile: ci aspettiamo che tanti di loro arrivino in prima squadra, come già tanti hanno fatto.”