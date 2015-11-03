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Notizie Angeloni Fiorentina

Angeloni sull'addio di Kayode: "Giusto mandarlo a giocare altrimenti la sua crescita si sarebbe stoppata"

30 novembre 2025 15:41

Angeloni: "Galloppa è bravissimo, ha dimostrato di essere da prima squadra. Il settore giovanile va benissimo"

11 novembre 2025 21:58

Corriere dello Sport: "Duello Goretti-Angeloni per il ruolo di direttore sportivo della Fiorentina"

04 novembre 2025 09:51

Angeloni: "Ragazzi e ragazze con il Viola Park arrivare in Serie A è più facile"

11 ottobre 2024 18:59

Angeloni premiato come miglior dirigente ai Primavera Best Awards: "Questo premio è per Joe"

21 maggio 2024 10:59

Angeloni sicuro: "Bianco, Lucchesi e Distefano saranno i prossimi Sottil e Ranieri per la Fiorentina"

05 aprile 2024 17:09

Angeloni: "Il nostro obbiettivo è portare sempre più ragazzi dalla primavera in prima squadra e ce la faremo"

05 aprile 2024 11:18

Angeloni: "Il giorno dopo sono ancora più arrabbiato. Arbitro non altezza, errori gravi e molto pesanti"

26 aprile 2023 13:25

Angeloni: "La Fiorentina ha voglia di investire sui giovani. Si stanno già vedendo i primi risultati"

02 dicembre 2022 19:10

Angeloni su Martinelli: "É fiorentino, ha un sogno e noi lo aiuteremo a realizzarlo"

23 novembre 2022 17:35

Angeloni spiega: "La Fiorentina non ha la squadra B come la Juventus perchè i costi sono troppi alti"

23 novembre 2022 15:33

Nazione, Burdisso e Angeloni hanno rinnovato: scelta la strada della continuità dalla Fiorentina

02 luglio 2022 09:05

Angeloni sul futuro di Aquilani: "Siamo in ottimi rapporti. Se vorrà andare via, lo accontenteremo"

17 maggio 2022 17:26

Parla Angeloni: "Aquilani è un predestinato, abbiamo vinto con i 2004, nostri giovani da prima squadra"

05 maggio 2022 18:31

Ds Gubbio: "Sinergia con la Fiorentina prosegue. Ghidotti e Spalluto pronti per i grandi"

28 luglio 2021 12:54

Angeloni: "Siamo entrati nella storia con la terza Coppa Italia. Aquilani si sposa perfettamente con il modello Fiorentina"

30 aprile 2021 21:50

CorFio, la Fiorentina investirà tutto sulle scuole calcio della Toscana. Ecco il programma

02 dicembre 2020 09:43

Angeloni: "Lo stop alle attività delle giovanili è stata una scelta giusta"

20 novembre 2020 16:23

Giovanili, Angeloni: "Giusto che i campionati giovanili siano terminati, troppi rischi e dubbi"

04 maggio 2020 12:25

Nuovo centro sportivo? I giovani in Toscana devono essere viola, poche società con la Fiorentina. Nello staff di Pradè in arrivo altre figure?

11 gennaio 2020 22:30

ACF, ufficiale: Angeloni e Comotto saranno responsabili del settore giovanile viola

01 gennaio 2020 13:19

Angeloni: "Potevo portare Mammana a Firenze. Vidi Cuadrado terzino..."

01 gennaio 2017 16:53

Bye Bye Angeloni: tornò senza Mammana, adesso la dirigenza...

07 giugno 2016 15:04

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